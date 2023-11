Jugadores de Baldur’s Gate 3 ven a los NPC “malvados” irresistibles

Baldur’s Gate 3 tiene multitud de NPC y los jugadores suelen enamorarse de ellos por su personalidad. Sin embargo, no todos los personajes son buenos, y algunos de ellos tienen una mentalidad retorcida. Así, algunos jugadores se enamoran con fuerza de esos personajes retorcidos, lo que les lleva a cuestionarse su gusto por los hombres.

Baldur’s Gate 3 es uno de los juegos más complejos en lo que respecta a la profundidad de los personajes. Cada personaje del juego tiene su propia personalidad, lo que añade mucho sabor al RPG.

Sin embargo, algunos de esos personajes son malvados y tienen ideologías retorcidas dentro del juego. Resulta que los jugadores se enamoran de esos personajes retorcidos a pesar de ser “banderas rojas” simplemente por su personalidad inteligente y su aspecto.

Esto ha llevado a las jugadoras a cuestionarse su gusto tras tomar decisiones dentro del juego.

Un jugador de Baldur’s Gate 3 se enamora de los hombres más malvados del juego

La discusión sobre el gusto por los hombres malvados la inició un jugador llamado nxl_jayska. El jugador afirmó: “No sé. ¿Qué me pasa a estas alturas? ¿Acaso Larian puso crack en la escritura de sus personajes?“. El jugador continuó: “Sigo cayendo en las putas banderas más rojas que hay. Lo odio.”

Parece que este jugador no es el único, ya que otros también se unieron a la discusión. Uno de esos jugadores comentó: “Para ser justos, la personalidad y la voz de Gortash le llevan muy lejos.” Otro jugador remachó: “Míralo por el lado bueno, hay gente ahí fuera que quiere un romance con Orin.”

Un jugador también añadió: “No me llames así. No es culpa mía que me atraigan las mujeres malvadas, es culpa de mis padres por dejarme jugar a Neverwinter Nights de niño.” Por último, un jugador afirmó: “Te atraen las personas elocuentes. En cierto modo, eso te hace inteligente y tonto al mismo tiempo.”

En resumen, es seguro decir que la mayoría de los jugadores tienen gustos únicos cuando se trata de enamorarse de los NPC. No es de extrañar que la comunidad de Baldur’s Gate 3 adore a sus hombres y mujeres malvados. Por ejemplo, Shadowheart es uno de los personajes más populares para el romance y también es bastante problemática.

Sin embargo, al fin y al cabo, es el genio creativo de Larian Studios el que ha conseguido que estos malvados personajes sean lo suficientemente inmersivos como para que los jugadores no puedan ignorarlos.