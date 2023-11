Minero de datos de Baldur’s Gate 3 encuentra grandes mejoras para Wyll

Un minero de datos de Baldur’s Gate 3 ha encontrado nuevos diálogos relacionados con Wyll que nos ayudará a completar nuestra historia.

De todos los personajes y compañeros originales de Baldur’s Gate 3 la mayoría de los jugadores coinciden en que Wyll se ha quedado con la peor parte.

Aunque a la gran mayoría les gusta el romance maduro y “adaptado a Wyll” que nos ofrece el juego, el brujo tiene muchísimo menos contenido que otros personajes si nos basamos en las líneas que tiene. Además, muchos jugadores han criticado que la calidad de los mismos no es muy buena y sus escenas románticas junto con la falta de reacciones con los compañeros deja mucho que desear.

Por suerte, Larian Games parecía haber escuchado sus quejas ya que un minero de datos ha encontrado pruebas de se vienen cositas para el personaje.

Atención, cuidado: se vienen spoilers de la misión de Wyll.

Wyll tendría mejoras en las reacciones de los compañeros en Baldur’s Gate 3 según un minero de datos

La noticia se ha publicado a través de Reddit donde el usuario u/ShivaDF explica que en el parche 4 se ha añadido algunas líneas que actualmente están inaccesibles. En ellas, los compañeros reaccionarían a la transformación de Wyll.

En la versión actual, solamente Karlach reacciona después de que aparezca Mizora y lo castigue con rasgos diabólicos. Aunque tiene sentido que sea ella quien responda, dada la historia entre estos personajes, a la comunidad les resulta extraño que nadie más tenga nada que decir sobre la aparición del mecenas de Wyll y sus cuernos.

Con las mejoras que se han encontrado, parece que el resto de personajes del juego reaccionan al nuevo aspecto de Wyll, incluido Corazón sombrío en la que menciona el arma más cuestionable de Baldur’s Gate 3.

Aunque aún no tienen voz y no se puede acceder a ellas a través del juego normal, parece que es cuestión de tiempo que se incorporen. Lo que no está claro es si veremos más mejoras de cara a los próximos meses, pero, de momento, se está llevando a cabo.