Si quieres saber quién es el guardián en Baldur’s Gate 3 y qué papel desempeña en el juego, solo tienes que seguir leyendo porque te contamos todo lo que necesitas saber sobre él.

En Baldur’s Gate 3 tenemos una gran cantidad de personajes, pero el Guardián será el más misterioso que nos acompañará a lo largo de toda la campaña del juego. Este personaje lo deberemos de crear junto a nuestro personaje principal, y de primeras sabemos muy poco sobre él.

Independientemente de la clase que escojamos, este personaje hará su aparición tras avanzar un poco en la historia. Pero ¿quién es el guardián en Baldur’s Gate 3?

Antes de comenzar, te avisamos de que hay spoilers menores.

Todo sobre el Guardián en Baldur’s Gate 3

El Guardián es un personaje no jugable (NPC) en Baldur’s Gate 3. Necesitamos crear este personaje junto a tu personaje principal, no obstante, no actuará como si fuese nuestro compañero.

Este personaje era conocido como el Amante de los Sueños durante el periodo de acceso anticipado y ahora es conocido como El Guardián tras el lanzamiento oficial. Al ser un NPC, no podremos interactuar con él. Su único propósito es ayudarnos tanto a nosotros como a nuestros compañeros en el viaje. Aun así, todo se reduce en si queremos confiar en él o no.

Llegará un punto en el que nos pida que no eliminemos el parásito que tenemos en nuestro cerebro, y esta decisión depende de nosotros. Cuando más lo veamos será en los sueños y tendremos que usar los poderes Illithid del parásito. Sin embargo, si los usamos como nos pide más afectará a nuestra relación con el resto de compañeros.

No solo aparecerá en el primer acto sino que también en el resto de la campaña principal a medida que vayamos avanzando.

La decisión la tomamos nosotros.