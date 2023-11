Speedrunner de Baldur’s Gate 3 supera los 3 actos en media hora

En respuesta a las críticas recibidas por sus récords anteriores, un speedrunner de Baldur’s Gate 3 consiguió superar los tres actos del juego en poco más de media hora.

Baldur’s Gate 3 es un RPG enorme con cientos de horas de contenido que los jugadores pueden explorar, pero para los speedrunners, ese tamaño es simplemente un reto, más que un impedimento.

Desde su lanzamiento, la speedrunner Mae ha estado compartiendo nuevas e innovadoras formas de superar el juego y conseguir créditos en minutos en lugar de horas.

Ha establecido y defendido récords de Any%, usando estrategias como saltar como Gale para detonar una bomba nuclear y meter el cadáver de Corazón Sombrío en una caja para saltarse el tercer acto.

Aunque impresionantes, algunos han afirmado que no cuentan porque se salta gran parte del juego. En respuesta, Mae ha compartido un nuevo speedrun de Any% (Todos los actos) que consigue pasar por todos los actos y los combates contra jefes que no se pueden saltar en poco más de media hora.

El método de la Speedrunner Baldur’s Gate 3 implica saltos, empujones y hazañas sorprendentes

Tras compartir algunos de los comentarios negativos que recibieron sus récords anteriores, Mae compartió su impresionante logro en un vídeo titulado “Speedrunning Baldur’s Gate 3 By Launching Everyone to Their Doom“, algo que se traduciría como “Speedrunning Baldur’s Gate 3 y lanzando a todo el mundo a su perdición”

Como era de esperar, su Tav, llamado “Ketchup Man”, atraviesa el Nautiloid en 34 segundos. A partir de ahí, hay un montón de saltos y asesinatos de compañeros para acelerar el juego.

Acá vas a poder ver la increíble jugabilidad de Mae:

Merece la pena verlo por uno mismo (y requiere mucho menos tiempo que una partida típica de Baldur’s Gate 3), pero algunos de los momentos más destacados son derribar a Ketheric Thorm con un rayo de bruja lanzado a distancia y cargar con Enver Gortash para tirarlo por un puente.

Al final, Mae es capaz de pasar los créditos en tan solo 30 minutos y 22 segundos, toda una hazaña, teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores que se apresuran con la historia principal tardan unas 40 horas en superar Baldur’s Gate 3.

Dado el historial de Mae, no sería de extrañar que redujera su tiempo en el futuro, sobre todo si alguien consigue arrebatarle el récord.

Por ahora, está claro que la speedrunner se ha llevado la palma tras todos esos comentarios que la criticaban.