Un jugador de Baldur’s Gate 3 descubre el lado oculto del compañero más polémico

Un miembro de la comunidad de Baldur’s Gate 3 ha revelado un lado tierno oculto de una de las compañeras más picantes del juego, la paladina drow Minthara.

Minthara siempre ha sido uno de los personajes más controvertidos del juego. No sólo tienes que genocidar un campo de refugiados para tenerla en tu equipo, sino que no es exactamente tan abierta como otros miembros del grupo. Es un alto riesgo en Baldur’s Gate 3 que no todos están dispuestos a asumir.

Como sierva de la Absoluta, Minthara es mucho más dudosa moralmente que la mayoría de tus compañeros, e incluso les da mil vueltas a Astarion y Shadowheart, pero no tiene la ternura que ha hecho de esos dos unos de los personajes más populares del juego.

Sin embargo, los jugadores han descubierto en ella un lado más suave que la hace más redimible de lo que se podría pensar en un principio.

Un jugador de Baldur’s Gate 3 descubre el lado oculto, la parte más suave y tierna de Minthara

En una publicación en el subreddit oficial de Baldur’s Gate 3, un jugador dijo que estaba “absolutamente entusiasmado con el personaje de Minthara” y que, en cierto modo, le parecía extrañamente enternecedor.

“Su caracterización es tan divertida y extrañamente conmovedora. La forma en que se abre a tu Tav y habla de sentir el peso de las expectativas me llegó al corazón.”

“Aunque no es un personaje ‘bueno’, no me parece que su naturaleza malvada reste valor a la de mi propio personaje. Tenía mis dudas sobre ella, pero sinceramente, se está convirtiendo en la nº 1 para mí”.

Otros jugadores que habían visto la luz también estaban de acuerdo: “Sinceramente, para mí es quizá uno de los 5 mejores personajes del juego. Es un fastidio que a veces sea poco reactiva o que tenga diálogos defectuosos, pero la mayor parte del tiempo es una maldita delicia tenerla cerca”.

Más allá de este lado oculto de Minthara, muchos jugadores de Baldur’s Gate 3 se han quejado ya de que Larian necesita darle más vidilla al personaje. Esperamos que tomen nota de aquellos que se han enamorado tanto de ella y decidan incluir más sobre la Drow en los próximos parches.

