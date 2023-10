Así podemos vencer fácilmente al Carnicero en Warzone

El evento de La Maldición de Warzone nos permite enfrentarnos al jefe del Carnicero de Diablo 4, pero un fallo nos permite a los jugadores aprovecharnos durante el combate y conseguir vencer al jefe de forma muy fácil.

Ante la inminente llegada de Call of Duty: Modern Warfare 3, los desarrolladores del battle royale se despiden del ciclo de vida de MW2 por todo lo alto.

El evento de La Maldición llega por todo lo alto con todo tipo de crossovers con Diablo 4. Y es que este año ha traído tantísimo contenido ha hecho que muchos lo hayan considerado como “la mejor iteración de la historia de la serie”.

Una de las actividades que podemos llevar a cabo es Operación Pesadilla. En él hay 7 anomalías por todo Al Mazrah a las que tendremos que enfrentarnos. Entre las recompensas tendremos un camuflaje de arma exclusivo acabando con todos los monstruos. Sin embargo, los usuarios descubrieron que en realidad es mejor no derrotar a uno de los jefes.

Un error en Warzone nos permite vencer muy fácil contra el Carnicero

El minijefe del Carnicero de Diablo 4 es el protagonista de la Operación Pesadilla. Los equipos pueden enfrentarse a este temible enemigo activando las copias de Lilith para abrir un Portal de Pesadilla que conduce hasta él. Al derrotar al carnicero se desbloquea su característico gancho de carne en Diablo 4.

Pero en lugar de completar el desafío, el streamer de Warzone Repullze descubrió que se puede ganar una partida permaneciendo en el reino del Carnicero y evitando al jefe hasta que termine la partida.

Y es que, además, no es la primera vez que podemos conseguir una victoria gratis en Warzone. En abril, un error parecido nos permitía conseguir victorias gratis si habíamos ido al Gulag. No está claro qué piensan hacer los desarrolladores para solucionar el problema. Pero si todavía no has ganado en el nuevo evento de Warzone, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo

