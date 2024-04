¿Cómo funciona el clima dinámico de Isla Renacer en Warzone?

La temporada 3 de Warzone Recargada traerá novedades a Isla Renacer como una nueva mecánica del clima dinámico. Si estás perdido te explicamos todo lo que tienes que saber.

El 1 de mayo llegará a Call of Duty Warzone la temporada 3 recargada que añadirá un montón de nuevos contenidos para Isla Renacer como eventos y nuevos secretos por todo el mapa.

Una de las grandes novedades será la inclusión del cambio dinámico y para que no te pierdas nadas te traemos todos los detalles.

Así funciona el clima dinámico de Isla Renacer en Warzone

El clima dinámico en Warzone cambiará de forma ocasional el clima en las partidas de Isla Renacer. Las condiciones meteorológicas que nos encontraremos serán:

Nublado oscuro

Puesta de sol

Ligera niebla marina

Evidentemente, al tener un clima diferente podremos experimentar el mapa de diferentes formas y con diferente iluminación. Pero no te preocupes porque los desarrolladores han asegurado de que no los cambios no afectarán ni a la visibilidad del escuadrón ni a la de los enemigos.

Es decir, que los cambios climáticos son más que nada estéticos y no deberían afectar a la jugabilidad de primeras. Los desarrolladores lo han incluido para que haya “un ambiente agradable” y para que sea “el telón de fondo en el que estás luchando”.

A pesar de que solo va a afectar la ambientación, los desarrolladores han insinuado que aparecerán objetos únicos durante los fenómenos meteorológicos. Sin embargo, al momento de escribir estas líneas, no han explicado en qué consisten. Cuando lo hagan actualizaremos al instante la noticia.

Asimismo, el clima dinámico no estará siempre activo y la mayor parte del tiempo hará sol como nos tienen acostumbrados. La duración de los cambios meteorológicos variará dentro de las partidas.

En algunos casos, el clima puede durar toda la partida y en otros estará activos hasta la mitad de la partida, por ejemplo.

No dudes en seguir visitándonos para estar al día de todo lo que ocurre en el universo de Call of Duty así como en otros juegos.