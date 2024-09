Cómo aparecer como desconectado en Black Ops 6

Black Ops 6 por fin está entre nosotros, y si quieres disfrutar de sesiones de juego sin que te molesten te explicamos cómo aparecer como desconectado.

Aunque Call of Duty: Black Ops 6 se ha desarrollado para ser una experiencia multijugador, algunas veces no estamos para nadie. Por fortuna, Activision Blizzard pone a nuestra disposición una opción para que podamos aparecer como desconectados cuando estamos realmente disfrutando del juego.

Cómo aparecer como desconectado en Call of Duty Black Ops 6

Para aparecer como desconectado tenemos que ir a nuestro perfil dentro de Black Ops 6 y de ahí ir a la última pestaña. Aquí seleccionamos el menú desplegable que pone “en línea”, le hacemos clic y seleccionamos “desconectado”.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Al hacerlo, automáticamente cambiará nuestro estado online de Call of Duty, haciendo que parezca que no estamos conectados a los servidores del juego.

Eso sí, seguiremos conectados, pero estaremos invisible y no podremos recibir invitaciones de nadie para jugar. De este modo nos aseguramos de que disfrutamos de nuestra sesión de juego tranquilos.

Esta opción es bastante común en los juegos multijugador y suele hacerse cuando no quieres que nadie te moleste. No obstante, en el caso de que te encuentres a alguien en una partida sí que se darán cuenta de que estás conectado y podrás recibir mensajes privados al igual que tú enviarlos. No obstante, ni por esas te podrán invitar a ninguna partida.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En el caso de que quieras invitar a una persona en concreto a jugar contigo tendrás que volver a la pestaña de estado que te hemos indicado más arriba y ponerte como conectado para ir con algún amigo de tu lista de amigos. Después será tan sencillo como volver a desconectarte.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber para disfrutar de una sesión de juego tranquilito en la nueva entrega de Call of Duty. No dejes de visitarnos para estar al día de todo lo que ocurre dentro de tus videojuegos y animes favoritos.