Todos los modos y mapas de la Beta de Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 contará con mucho contenido en su lanzamiento, pero los jugadores sólo podrán jugar unos pocos modos y mapas durante la beta.

La beta de Call of Duty Black Ops 6 comienza el 30 de agosto y termina el 3 de septiembre para los jugadores que hayan reservado el juego en todas las plataformas. Después, se abrirá a todo el mundo del 6 al 9 de septiembre.

El periodo de prueba solo da acceso al modo multijugador, lo que significa que los jugadores deberán esperar hasta el lanzamiento completo antes de sumergirse en las misiones de Zombis y Campaña. Así que aquí te traemos todos los modos y mapas que habrá en la beta de Black Ops 6.

Todos los modos de la Beta de Black Ops 6

Aquí tienes todos los modos de juego disponibles en la beta del título de Activision.

Combate a muerte por equipos : Utiliza el trabajo en equipo para eliminar a los jugadores enemigos y alcanzar el límite de puntuación.

: Utiliza el trabajo en equipo para eliminar a los jugadores enemigos y alcanzar el límite de puntuación. Dominación : Captura y mantén hasta tres zonas para ganar puntos para tu equipo.

: Captura y mantén hasta tres zonas para ganar puntos para tu equipo. Punto Caliente : Captura y mantén el Punto (una zona que cambia de ubicación durante la partida) para ganar puntos para tu equipo.

: Captura y mantén el Punto (una zona que cambia de ubicación durante la partida) para ganar puntos para tu equipo. Enfrentamiento : La lista de juego incluye dos jugadores contra dos jugadores, un jugador contra uno en mapas pequeños y estrechos, o tres jugadores contra tres jugadores.

: La lista de juego incluye dos jugadores contra dos jugadores, un jugador contra uno en mapas pequeños y estrechos, o tres jugadores contra tres jugadores. Orden de muerte: Cada equipo tiene un objetivo de alto valor. Todas las muertes cuentan, pero los equipos obtienen más puntos por matar a un objetivo de alto valor. El objetivo de alto valor recibe blindaje adicional y su pantalla se ilumina cuando un enemigo lo ve.

Dominación recupera las zonas en lugar de las banderas. Además, Punto Caliente ha añadido números a las zonas, para saber cuál es cuál y poder planificar mejor las futuras rotaciones.

Todos los mapas de la Beta de Black Ops 6

Aquí hay una lista de todos los mapas que vienen en la beta:

Scud

Babylon

Rewind

Skyline

Derelict

Gala

Pit

Stakeout

Los mapas principales admiten partidas de 6v6, mientras que Strike ofrece juegos de 6v6 y 2v2. Durante Call of Duty NEXT, pudimos echar un primer vistazo a algunos de estos nuevos mapas. En los mapas más pequeños no hay rachas de puntuación para evitar el caos en los enfrentamientos a corta distancia.

