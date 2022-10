Cómo conseguir la nuclear MGB en Modern Warfare 2

Francisco es el Country Manager y redactor en DexertoES, después de vivir en Madrid se trasladó a Segovia para realizar un grado en Publicidad y Relaciones Públicas, el cuál terminó mientras continuaba su trabajo en la web. Cuando no está escribiendo noticias o dirigiendo, se dedica a hacer streams en directo mientras juega, puedes seguir a Francisco en: https://twitter.com/PacoGM_

Call of Duty: Modern Warfare 2 ya está aquí y muchos jugadores quieren acabar las partidas con un arma nuclear, pero ¿es posible?

Desde que Modern Warfare 2, el original de 2009, introdujo una bomba nuclear como racha de bajas, los juegos de Call of Duty han tenido algún tipo de bonificación por conseguir una racha de 25 a 30.

Algunas de ellas han sido devastadoras, momentos de destrucción que ponen fin a la partida, mientras que otras simplemente te daban diez muertes más a tu puntuación y dejaban que la partida continuara durante unos minutos más. Sin embargo, los jugadores siempre han preferido las primeras, sobre todo si proporcionan una pantalla de finalización de la partida.

En la beta de Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022), no había ninguna bonificación por alcanzar la marca de 30 bajas. Muchos jugadores intentaron acabar la partida con un arma nuclear, pero no lo consiguieron. Sin embargo, ahora que el juego completo se ha puesto en marcha, las cosas han cambiado.

¿Existe una nuclear como racha de bajas en Modern Warfare 2?

Así es, sí, hay una racha de bajas de tipo nuclear en Modern Warfare 2 (2022). Y no, no tienes que seleccionarlo como una de tus tres rachas de bajas elegidos como en el juego original.

En cambio, es una de las rachas de bajas ocultas. Una vez que alcances las 30 bajas, recibirás una alerta en pantalla de que la MGB está lista para ser lanzada. Esta es la Bomba Nuclear de MW2, y tardará unos segundos, como es normal, en lanzarse.

Una vez que se lanza, como han demostrado los jugadores, acabará con todo el vestíbulo y terminará la partida sin importar el resultado. Por lo tanto, podrás sacar a tu equipo de un agujero si te centras en las muertes y no en el objetivo.

Llegar a las 30 bajas no es una hazaña fácil, por supuesto, y necesitarás un arma como el Lachmann o el FSS Hurricane para darte una ventaja.

No vas a conseguir ser el primero del mundo, eso ya se ha hecho, pero nunca está de más mostrar el hecho de que has conseguido al menos una Nuke.