Call of Duty 2022: Modern Warfare 2, fecha de lanzamiento, filtraciones y mucho más

Modern Warfare 2 ha sido revelado oficialmente al mundo, mientras los jugadores de Call of Duty se preparan para la próxima entrega de la icónica franquicia.

Tras el éxito de Modern Warfare en 2019, Activision e Infinity Ward sacarán el siguiente juego de su reinicio de la trilogía Modern Warfare, llamándolo Modern Warfare II, igual que el exitoso MW2 que se lanzó allá por 2009.

Los fans llevan meses especulando sobre el juego, especialmente desde que se rumorea que traerá consigo Warzone 2, con discusiones en torno a cómo se jugará y cómo se parecerá al juego clásico de CoD.

Han publicado un tráiler de acción real del nuevo título, y el flujo de revelación tendrá lugar el miércoles 8 de junio.

Tras varias semanas de expectación, por fin Activision ha mostrado el tráiler del nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 y ha dado una gran cantidad de información al respecto.

Durante el Summer Game Fest 2022 pudimos tener un vistazo más profundo a las aguas del nuevo título.

De forma oficial, se ha confirmado que Modern Warfare 2 se lanzará el 28 de octubre de 2022.

Con esta fecha en mente, lo más probable es que tengamos las primeras imágenes del juego sobre junio.

Activision ha confirmado que MW2 saldrá para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Balletle.Net y Steam.

Al momento de redacción de esta noticia desconocemos cuáles serán las ventajas que tendrán las consolas de nueva generación en comparación con las viejas. Aunque los últimos rumores indican que las anteriores recibirían el juego en varios CDs.

Se avecinan grandes cambios en el multijugador de Modern Warfare 2 para dar paso a la nueva era de Call of Duty. Estas son algunas de las principales novedades reveladas el 8 de junio.

La armería fue enormemente popular cuando llegó por primera vez a Modern Warfare (2019) y está siendo modificado en Modern Warfare II.

Las plataformas de armas permiten a los usuarios desbloquear nuevas armas en lo que se describe como un “árbol genealógico” de armas. Por ejemplo, puedes subir de nivel una SMG una cierta cantidad, y empezar a desbloquear otras armas que viven dentro de esa plataforma.

A medida que juegas y subes de nivel las armas, vas construyendo un arsenal que te permite difuminar las líneas entre una SMG y un Rifle de Asalto, por ejemplo.

Con la revelación se confirmaron cinco nuevos mapas de Modern Warfare 2, incluyendo uno inspirado en un circuito de Gran Premio de F1.

Los nuevos mapas son:

Hay una serie de cambios en el movimiento, la movilidad y los vehículos que llegan a MW2 y Warzone 2. El sistema de agua mejorado permite a los jugadores atravesar los mapas nadando, y también podrás colgarte de los salientes.

En cuanto a los vehículos, llegarán vehículos anfibios para aprovechar toda el agua nueva, mientras que un helicóptero de transporte de tropas facilitará llevar a tu escuadrón a donde sea necesario. No sólo eso, sino que también podrás asomarte a los vehículos para disparar a los enemigos.

Poniendo fin a cualquier especulación, los desarrolladores de Infinity Ward han dejado claro que Modern Warfare 2 no contará con el modo de juego de Zombies.

“No habrá zombis“, confirmaron los desarrolladores en una entrevista con Venture Beat.

Desde los modos tradicionales basados en rondas hasta la controvertida experiencia de Der Anfang en Vanguard, los fans han recorrido todo tipo de experiencias. Aunque las expectativas deben mantenerse bajo control por ahora, es posible que no tengamos nada hasta 2023 con el proyecto independiente.

Con el nuevo Call of Duty llega una campaña completamente nueva, una continuación que llega tres años después del Modern Warfare de 2019. Infinity Ward ha ofrecido incluso una enorme cantidad de detalles sobre la próxima campaña y sus misiones iniciales, en las que el TF141 operará por todo el mundo.

Una de las misiones parece incluso una secuela espiritual de CoD 4: Modern Warfare’s All Ghillied Up.

It's expected to be a sequel to Modern Warfare 2019.

It looks like Call of Duty: 2022 is codenamed Project Cortez

Mucho antes de que se lanzase Call of Duty Vanguard ya sabíamos qué nos traería 2022. Las filtraciones se remontan a septiembre de 2021, donde se apuntaba a una secuela directa de Modern Warfare 2019.

En teoría en la nueva entrega de Modern Warfare 2 nos uniremos a las fuerzas especiales de Estados Unidos. Es una “guerra encubierta contra los cárteles de la droga colombianos”, según explica VGC.

Del mismo modo, parece que la campaña está configurada para que “se sienta” como Red Dead Redemption 2. Es decir, tendremos un realismo brutal con sangre y animaciones muertes únicas. Al mismo tiempo, VGC añade que la IA (inteligencia artificial) será mucho más “sofisticada” y serán mucho más resistentes.

“Si les disparas en los brazos o en las piernas perderán las extremidades. Si les disparas en el pecho, es posible que no mueran de inmediato”, explicó Henderson sobre el desmembramiento.

Paralelamente, en el lado del multijugador ya conocemos algunos de los mapas. Según se informa, se están desarrollando cinco mapas clásicos del juego original. En 2022 volveremos a disfrutar de Favela, Terminal, Highrise, Shipment y Quarry.

Según el filtrador RalphsValve, tendremos 11 estudios trabajando en el desarrollo del juego:

A algunos fans les ha preocupado ver a Trayarch dentro de las empresas desarrolladores, pero Ralph las ha disipado rápidamente: “las circunstancias son diferentes. Antes me lo describieron como “un título único en una generación”, por lo que esencialmente todos los estudios de Activision están ayudando en el desarrollo del juego. Las cosas se están haciendo sin problemas”.

Circumstances are different; it was earlier described to me as a “once-in-a-generation” title – hence why essentially every Activision Studio are assisting the games development.

Things are moving smoothly

— Ralph (@RalphsValve) January 29, 2022