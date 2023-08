Cómo desbloquear 9mm Daemon en Warzone y Modern Warfare 2

La Temporada 5 Recargada ha añadido al creciente arsenal de pistolas de Modern Warfare 2 y Warzone la 9MM Daemon. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la última opción de arma secundaria.

Las pistolas no suelen suscitar polémica en Call of Duty, pero ese no ha sido el caso de Modern Warfare 2 y Warzone. Todo empezó en la Temporada 1, cuando las pistolas akimbo se hicieron brevemente con el control de la meta del battle royale.

Las pistolas de doble empuñadura volvieron a caer en la irrelevancia tras un duro nerfeo, pero las armas de mano volvieron a ganar popularidad cuando la isla Ashika se convirtió en el segundo entorno de Warzone. El mapa hacía hincapié en el combate acuático, y los jugadores se quejaron porque las únicas armas que se podían disparar bajo el agua eran pistolas.

Las frustraciones no hicieron más que aumentar cuando Vondel se convirtió en un mapa de Resurgimiento en la Temporada 4. El escenario urbano presenta una gran abundancia de agua, y los jugadores han utilizado pistolas para aprovechar el combate acuático. Dicho esto, echemos un vistazo a la última pistola de Warzone.

Cómo desbloquear el 9MM Daemon en Warzone 2 y Modern Warfare Temporada 5 Reloaded

Los jugadores pueden desbloquear el 9MM Daemon en Warzone 2 y Modern Warfare 2 Temporada 5 Recargada completando el Sector E0 gratuito del Pase de Batalla, y luego consiguiendo 15 muertes por disparos a la cabeza de Operador con Pistolas.

Infinity Ward sabía exactamente lo que hacía al introducir el 9MM Daemon. Los desarrolladores afirmaron: “La categoría de armas secundarias se profundiza con esta nueva incorporación, destinada a rivalizar con la P980 y la X12 por el trono de las semiautomáticas de bajo calibre”.

La 9MM Daemon tiene la cadencia de fuego semiautomática más rápida entre las pistolas y también dispone de un accesorio akimbo.

No te sorprendas si ves esta pistola por todas las partidas de Resurgimiento en la isla Ashika y en Vondel. Y para saber más, no dejes de consultar nuestra guía sobre las mejores clases de pistolas akimbo en Warzone.