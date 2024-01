Cómo reclamar las recompensas de CoD Mobile en Prime Gaming

Call of Duty (CoD) Mobile ofrece una serie de recompensas gratis en Prime Gaming y si quieres saber cómo obtenerlas y canjearlas solo tienes que seguir leyendo.

El gran punto de CoD Mobile es que tenemos en nuestros dispositivos móviles la misma experiencia que tenemos en PC y en consolas. Esto también incluye las skins y los operadores del juego.

Ahora Activision Blizzard se ha unido a Prime Gaming para traernos más recompensas completamente gratis para que vayamos bien guapitos y refacheritos en nuestras partidas.

Evidentemente necesitaremos tener Amazon Prime y si es tu caso te contamos todo lo que necesitas saber al respecto.

Cómo conseguir las recompensas de CoD Mobile en Prime Gaming

A diferencia de otros muchos juegos, en CoD Mobile no hace falta que vinculemos nuestra cuenta de Activision al servicio de Amazon. Asimismo, deberemos de reclamarlo antes del 8 de febrero o si no el código caducará.

A cambio deberemos de seguir los siguientes pasos:

Iniciamos sesión en Prime Gaming. Vamos a la sección de Call of Duty Mobile. Al entrar veremos las recompensas disponibles de este mes. Ahí solo hacemos clic en “Reclamar”. Copiamos el código que aparece con las recompensas. Vamos al sitio web oficial de Call of Duty para canjearlo. Introducimos nuestros UID y el código que hemos copiado. Abrimos CoD Mobile ¡Y ya está! Las recompensas deberían de estar en el correo.

Si no tienes las recompensas al instante puede ser que aparezcan entre 10 a 30 minutos. No obstante, si pasado ese tiempo no las tienes te recomendamos que te pongas en contacto con el soporte del juego.

Recompensas de Call of Duty Mobile 2024 (enero)

Las recompensas de enero de 2024 es la skin del operador Donnie “Ruin” Walsh, un soldado aumentado cibernéticamente.

La siguiente recompensa gratuita de CoD Mobile llegará el 25 de enero de 2024.

¿Qué nos deparará el próximo mes? ¡Estad atentos! Actualizaremos la noticia una vez tengamos la nueva recompensa.