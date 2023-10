Cómo ver CoD Next 2023: Hora de inicio, retransmisiones, revelación del nuevo mapa de Warzone y más

CoD Next 2023 ya tiene los motores en marcha para enseñarnos todo el nuevo contenido relaciona con la saga, y si quieres saber cómo verlo te contamos la fecha, hora y streaming para que no te pierdas ni un solo detalle.

Como ya se está convirtiendo en una tradición anual, semanas después del último lanzamiento de Call of Duty, los desarrolladores aprovechan la oportunidad para reunir a creadores de contenido de todo el mundo bajo un mismo techo. CoD Next es un gran escaparate de lo que está por venir en esta popular franquicia y dejar a la comunidad muy emocionada con los próximos lanzamientos.

Evidentemente, CoD Next 2023 no va a ser diferente, ya que las mayores estrellas del mundillo se darán cita en un mismo lugar para probar los nuevos contenidos. No solo se mostrará el multijugador de Modern Warfare 3, sino también el próximo año de Warzone.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el evento CoD Next 2023.

Activision

¿Cuándo es CoD Next 2023? Fecha y hora de inicio

CoD Next 2023 tendrá lugar el jueves 5 de octubre a las 18:00 (hora peninsular española).

Al momento de escribir estas líneas, no está claro cuánto durará el evento, pero la comunidad puede esperar al menos unas horas de entretenimiento mientras los creadores de contenido se ponen manos a la obra con todo el nuevo contenido.

Cómo ver CoD Next 2023

CoD Next 2023 se retransmitirá en el canal oficial de Call of Duty en YouTube y en el canal de Call of Duty en Twitch. Además, los jugadores podremos conseguir recompensas exclusivas de Twitch y YouTube simplemente viendo las retransmisiones de ese día.

Estas retransmisiones serán la mejor forma de seguir de cerca todo lo que ocurra durante ese día aunque tampoco es la única vía.

Y es que de forma paralela podremos ver los puntos de vista de nuestros streamers favoritos durante el evento con docenas de nombres populares para compartir su propio gameplay del evento.

Qué esperar de CoD Next 2023

El pistoletazo de salida lo dará una presentación en toda regla del componente multijugador de Modern Warfare 3. Se espera que los streamers compitan en varios mapas y modos de la versión de este año. Lo más seguro es que los veamos en diferentes mapas y modos de la versión de este año, lo que nos permitirá volver a ver en acción los mapas clásicos de MW2.

Asimismo, lo más probable es que Activision desvele el futuro del modo Zombis, aunque por ahora no se sabe exactamente qué aspecto tendrá ni cuánto tiempo se le dedicará.

Tras la sección Modern Warfare 3 del evento, veremos una presentación especial de Warzone. En ella se mostrará el nuevo mapa Battle Royale, así como los principales cambios en la jugabilidad que se introducirán en los próximos 12 meses.

Por último, el evento se centrará en los dispositivos móviles, con la presentación de Warzone Mobile antes de su esperado lanzamiento.