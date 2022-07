El modo DMZ de Modern Warfare 2 no será un título independiente F2P después de todo

Load More

Como el modo DMZ aún no se ha revelado de forma oficial, vale la pena tomar esta información con cautela. Al fin y al cabo, los planes pueden cambiar a lo largo del desarrollo.

En contra de la cobertura anterior, Tom Henderson, destacado miembro de la industria, ha informado de que DMZ no es un título F2P que se lanzará en 2023. En su lugar, está supuestamente vinculado al título de este año y “se lanzará a finales de este año con Modern Warfare 2”.

Inicialmente descrito como un modo de juego hardcore al estilo de Escape From Tarkov, DMZ habría estado en desarrollo desde 2018, lo que lo convierte en uno de los proyectos más largos de la historia de la franquicia.

A lo largo de los preparativos para el lanzamiento de Call of Duty en 2022 en Modern Warfare 2 , una serie de informes a lo largo del camino han desviado la atención hacia un nuevo proyecto de Zona Desmilitarizada (DMZ) en su lugar.

El modo de juego DMZ de Modern Warfare 2 que se ha filtrado no es, al parecer, una oferta independiente y gratuita. De hecho, nuevos informes sugieren que los desarrolladores están tratando de moderar las expectativas, afirmando que es sólo “otro modo” y que los rumores anteriores han “exagerado” su alcance.

by Francisco García