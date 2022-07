Gurú de Warzone destaca un sencillo truco para conseguir cargamento rápido en la Botín de la Fortuna

¿Quieres conseguir tu cargamento favorito en Warzone a los pocos minutos de aterrizar en el bastión de la Fortuna? Bueno, el gurú de Warzone, IceManIsaac, ha destacado una estrategia que “nadie” está usando.

Aunque Warzone sigue la fórmula clásica de los battle royale de poder recoger objetos del suelo, tiene sus propias características de Call of Duty que lo diferencian de su rival.

La mayor de ellas es, sin duda, la posibilidad de conseguir una clase preestablecida de tus armas y equipo favoritos en lugar de tener que usar las armas que encuentres en el suelo o que recojas de otros jugadores.

Conseguir tu equipo es sencillo, sólo necesitas 7500 dólares para comprar un drop en la estación de compra, pero puede llevar un poco de tiempo reunir suficiente dinero. Sin embargo, hay una forma de conseguirlo bastante rápido y tener tus armas favoritas desde el principio del juego.

El sencillo pero genial truco fue destacado por IceManIsaac de NRG, ya que explicó que deberías agarrar los Contratos de Alto Secreto tan pronto como aterrices en Bastión de la Fortuna.

El YouTuber afirmó que “nadie” está ejecutando la táctica y que funciona en todas las listas de juego, no importa si estás corriendo en solitario o como parte de un escuadrón de cuatro. Solo tienes que aterrizar en el contrato, completarlo y recibirás 8000 dólares.

Esto es suficiente para comprar un equipo, y no lleva mucho tiempo, especialmente si consigues la Carrera de Suministros, ya que todas las cajas estarán agrupadas y no dispersas como en otros mapas. Además, también obtendrás un vehículo aéreo no tripulado, que puede usarse para conseguir más muertes e incluso más dinero.

“Lo prometo, nadie ha estado usando esta estrategia Top Secret. Yo aterrizo en estos sin oposición en cada partida, pero tienes que aprovecharlo si quieres una carga rápida”, añadió el YouTuber.

Por muy buena que sea la estrategia, algunos jugadores sólo quieren entrar y empezar a matar a los enemigos en lugar de correr sin acción. Aunque, no te sorprendas si más jugadores empiezan a caer en los contratos.