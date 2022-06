Estas son las mejores armas en Warzone: todas las clases

Load More

En Caldera, no puedes equivocarte con esta build de la STG44, pero si estás buscando una clase alternativa, considera revisar nuestra guía dedicada .

Aunque se añadió de forma reciente con Vanguard, este SMG se ha convertido en uno de los grandes favoritos de Warzone temporada 2. Además, no solo tiene potencia sino que también nos ayudará mucho con nuestras estadísticas.

Agregado en la actualización de la Temporada 3 Recargado, el H4 Blixen o Carl Gustaf no ha estado en Warzone por mucho tiempo, pero ya ocupa el segundo lugar detrás del MP40 en términos de popularidad.

Incluso hemos incluido una clase junto a todas ellas para que puedas sacar el máximo partido a cada una de las armas. Sin más dilación, veamos las cinco mejores armas de Call of Duty: Warzone.

Las clases personalizadas son uno de los elementos más importantes de Call of Duty: Warzone si quieres alzarte con la victoria. Para ayudarte a arrasar por donde pasas te traemos una lista de las 10 mejores armas de Warzone que se adaptan a cada estilo de juego.

by Andrés Ruiz