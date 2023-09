JGOD revela el mejor RA de Warzone 2 y no es el M13B

Aunque la comunidad de Warzone 2 han coronado al M13B como el mejor rifle de asalto, el creador de contenido JGOD le ha dado el título al Kastov 762.

Desde las últimas dos temporadas, Cronen Squall ha estado dominando en Call of Duty Warzone. Por ello, los desarrolladores no tuvieron otra que nerfearlo hasta en cuatro ocasiones. Aunque el rifle sigue estando en el meta, el M13B es el que está llevándose toda la atención por parte de la comunidad.

Según indica el portal de WZ Ranked, el M13B lidera todas las armas con una tasa de elección del 24,8%. Esta cifra está tan alta después de que cada uno de los rifles de asalto vieran cómo han aumentado todos los multiplicadores de daño a raíz de la temporada 5 recargada.

Este rifle de disparo es extremadamente fácil de usar, y su movilidad lo hace viable en las partidas de Al Mazrah y Resurgence.

Y estos son los motivos por lo que JGOD recomienda a todos los usuarios usar el M13B en las partidas de Warzone 2.

¿Cuál es el mejor rifle de asalto en Warzone 2 temporada 5 recargada?

JGOD probó las estadísticas del TTK o del tiempo de muerte de cada arma del meta de la Temporada 5 Recargada para encontrar la mejor arma meta de largo alcance.

El YouTuber explicó por qué no le gusta el M13B: “Es un arma fiable, pero personalmente no me gusta mucho. Ojalá tuviera un cargador de 80 balas porque quizá sería mi arma preferida para disparar rápido“.

A pesar de que el M13B tiene un cargador de 60 balas, JGOD argumentó que el RA dispara demasiado rápido y gasta la munición más rápido de lo que le gustaría.

Así que, en su lugar, el experto de Warzone recomendó la Kastov 762 y afirmó: “Lo mejor de esta pistola es su rápida recarga“.

JGOD reveló el conocido truco: si los jugadores recargan con más de una bala, es más rápido.

La mejor carga para la Kastov 762

Esta sería la mejor carga para el Kastov 762 según JGOD.

Bocacha: ZLR Talon 5 (0.54, 0.77)

Cañón: Cañón KAS-10 584MM (0.37, -0.25)

Bajo cañón: FTAC Ripper 56 (+0,59, +0,28)

Óptica: AIM OP-V4 (+0,77, -1,65)

Cargador: 40 balas

Tendremos que ver cómo avanza esta arma en el meta.

