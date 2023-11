Jugador de Modern Warfare 3 desconcertado por la trayectoria de un misil

El misil de crucero de Modern Warfare 3 puede ser acertado o fallido, y un clip mostró de forma hilarante la dualidad del del conocido Killstreak.

Un pilar importante de la explosiva vertiente multijugador de Call of Duty es el sistema Kill/Scorestreak: una forma de recompensar a los jugadores por cumplir el objetivo o dominar al rival.

Desde ponerse el traje Juggernaut hasta llamar a un UAV para que recopile información sobre el enemigo, MW3 mantiene el estándar de la serie con un completo abanico de recompensas. Sin embargo, no todos los Killstreak son iguales, y algunos pueden mejorarse.

No hay más que ver el misil de crucero y un vídeo que ha compartido un jugador en el que muestra lo molesto que puede llegar a ser.

Un jugador de Modern Warfare 3 esquiva un misil de crucero de la forma más increíble

En las últimas entregas de CoD, el misil de crucero ha demostrado ser un éxito o un fracaso, ya que incluso el más mínimo ajuste lo enviará fuera del mapa.

En una partida en Wasteland, se disparó un misil del crucero enemigo, lo que prácticamente garantizó la muerte del jugador de MW3 llamado Lewserlewkus. Al ver caer la carcasa, levantaron la vista mientras el misil se acercaba rápidamente a ellos.

Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, el misil del crucero hizo una curva en forma de J y no alcanzó al jugador. Lewserlewkus sólo pudo mirar y quedarse de pie, incrédulo, mientras escapaba de la muerte.

Mira el vídeo a continuación:

A pesar de lo difícil que resulta controlarlo, algunos jugadores han conseguido dominar el misil de crucero. “Regreso a MW19, cuando la gente hacía curvas con esta mier*da a través de los edificios“, dijo un jugador, a lo que otro respondió con un absurdo quad.

Algunas de las respuestas culparon al uso de la skin Gaia por parte del post original de la razón por la que escaparon. “Definitivamente no te vi porque estás en la skin de Gaia(Groot)“, comentó un jugador.

Con o sin skin de Gaia, el post original compartió consejos para que esto suceda de nuevo en partidas de otros jugadores: “Seguí el consejo de Drax y me quedé quieto para que no me vieran lol”.

