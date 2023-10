Skin pay to win Gaia de Warzone obliga a los jugadores a abandonar el evento de Halloween

Los jugadores de Call of Duty Warzone creen que el nuevo mapa nocturno del evento de Halloween es “imposible” de jugar debido a que la skin Gaia “pay to win” es invisible en la oscuridad.

Con Call of Duty: Modern Warfare 3 en el horizonte, muchos jugadores temían que no se celebrase Halloween en Warzone. Sin embargo, no ha sido así.

El evento La Maldición ha vuelto para celebrar lo mejor de la temporada espeluznante y ha traído consigo un montón de contenido nuevo, como mapas nocturnos y skins terroríficas. Sobre esto último, la skin Gaia ha causado bastantes quebraderos de cabeza a los jugadores, ya que muchos la han tachado de “pay to win” (pagar para ganar) por ser algo invisible.

Los fans de Warzone han estado instando a los desarrolladores a realizar un cambio y, aunque han aumentado un poco la visibilidad, no han llegado tan lejos como querían. Y, bueno, el skin solo está creando más problemas en los mapas nocturnos.

Los jugadores de Warzone afirman que Gaia es invisible en los mapas nocturnos

Los jugadores se han quejado habitualmente de que no pueden ver la skin a plena luz del día y es aún más “imposible” ahora que los mapas están oscurecidos.

“La noche y Gaia son literalmente injugables. Físicamente no puedo ver a nadie que me haya matado durante la última hora“, se quejó el usuario de Reddit DeLarge93, provocando más quejas de otros jugadores.

“Jugué una partida y lo dejé. No se ve una m*erda“, añadió otro. “No creía que hubiera nada más desagradable que los cheats, pero han encontrado una. Eso hizo que dejara de jugar“, añadió otro. “Sí, que la skin sea físicamente invisible al ojo humano durante la noche es muy divertido e interactivo“, comentó otro con sarcasmo.

Algunos jugadores argumentaron que las miras térmicas son la forma más sencilla de abordar el problema, dado que resaltan a los enemigos.

Los jugadores siguen esperando que se vuelva a cambiar el aspecto de Gaia, a pesar de los contraataques percibidos, pero también han tenido problemas con los sustos que aparecen durante las partidas. Así que puede que los desarrolladores tengan que hacer algunos cambios sobre la marcha.

