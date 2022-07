Jugadores de Warzone denuncian que las skins “invisibles de pago” arruinan las partidas

Load More

Muchos también se mostraron preocupados por el precio, ya que el paquete de Sigilo Violeta cuesta a los jugadores unos 24 dólares (19 euros) para desbloquearlo. Dados sus beneficios en el juego y lo difícil que es para los jugadores detectarlo, no es una sorpresa que se le tilde de “pay-to-win”.

Se adjuntaba un clip en el que se veía a un enemigo, que como era de esperar usaba la skin Terror nocturno, volverse casi invisible cuando estaba tumbado en una zona de sombra en lo alto de una de las muchas torres de Caldera. El jugador que lo perseguía, a pesar de ser el agresor, se vio rápidamente superado al no poder identificar al molesto y casi invisible enemigo.

Los jugadores de Warzone no son ajenos a los aspectos de operador frustrantemente discretos, ya que el aspecto Roze ocupa desde hace mucho tiempo un lugar controvertido en el meta del battle royale de CoD.

by Francisco García