Jugadores de Warzone molestos por el “Pay to Win” de la Doom Shotgun

Los jugadores de Call of Duty Warzone han arremetido contra los desarrolladores por la escopeta “rota” del paquete de Doom, y algunos de ellos también han calificado el paquete de “pay to win”, lo que está arruinando el Battle Royale.

A lo largo de los años, Call of Duty ha experimentado con diferentes paquetes y aspectos para los personajes, pero al igual que en casi todos los demás battle royale, las cosas subieron de nivel en Warzone.

Aunque se supone que los paquetes no ofrecen una ventaja competitiva, sino que te hacen quedar bien en el juego, no siempre ha sido así. Ha habido numerosas armas y complementos de “pagar para ganar” o “pay to win” en inglés, en Warzone original y Warzone 2, y cada vez que aparece uno, la comunidad se indigna.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Pues bien, con la llegada del nuevo paquete de Doom, que incluye la icónica Super Shotgun (Super Escopeta), algunos jugadores han expresado sus frustraciones al respecto.

Los jugadores de Warzone están furiosos con el paquete “roto” de Doom

Así es, el nuevo paquete de Doom ya ha sido tachado de “roto” y de “pay to win” por algunos jugadores, que están instando a los desarrolladores a hacer un cambio inmediato.

“Este bundle ha tenido con diferencia el peor impacto del juego hasta ahora, y conseguirlo no hace más que apoyar este tipo de prácticas“, comentaba un Redditor.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

“Claro, la mayoría de las veces los buffs y nerfs se hacen junto con los bundles y sus ingresos, pero esto simplemente está roto, y tiene que seguir roto por culpa del estúpido bundle“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“¿Qué es eso de pagar para ganar?“, preguntó otro. “Es una gilipollez arruinar el equilibrio de todo el juego para aumentar las ventas de un paquete en tu tienda“, dijo otro jugador.

Algunos jugadores molestos señalaron la motosierra, que también viene en el paquete, como otro aspecto “roto” del battle royale.

Otros jugadores afirmaron que se “tomarían un descanso” de Warzone hasta que se hicieran cambios en el paquete de la Superescopeta y en Lockwood 300 en general.

Sin embargo, eso parece poco probable dado que Modern Warfare 3 está a la vuelta de la esquina y cualquier cambio masivo en Warzone tendrá que esperar hasta entonces.

El artículo continúa después del anuncio.