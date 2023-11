Jugadores de Warzone se dividen sobre Al Mazrah mientras se preparan para Urzikstán

Los jugadores de Call of Duty Warzone se están despidiendo de Al-Mazrah a medida que nos acercamos a la llegada de Urzikstán. Sin embargo, siguen divididos sobre el mapa después de todo este tiempo.

Cuando Warzone se lanzó por primera vez como parte de Modern Warfare allá por 2019, solo tenía un mapa: Verdansk. El Verdansk original es el que más nostalgia despierta entre los jugadores y, naturalmente, con el que comparan todos los mapas posteriores.

Al Mazrah llegó como parte de la integración con Modern Warfare 2 y, al menos al principio, trajo de vuelta algunas de esas vibraciones de Verdansk. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los jugadores se sintieran frustrados y quisieran algo nuevo.

Con la integración entre Warzone y Modern Warfare 3 a no mucho tardar, y un nuevo mapa en forma de Urzikstán próximamente, algunos jugadores se están despidiendo de Al Mazrah. Sin embargo, hay una pequeña división.

Los jugadores de Warzone se despiden de Al Mazrah

Para algunos jugadores, entre ellos el usuario de Reddit GroundbreakingKey964, Al Mazrah fue visto como un “gran mapa en un mal juego” y fue “divertido” debido a la disposición y la variación de los puntos de interés.

“Sin mecánicas estúpidas como niebla o canales por todas partes. Era simple pero genial. Sin duda, el mejor mapa de WZ2, y esto me va a dar un poco de asco, pero casi creo que es mejor mapa que Verdansk“, añadió.

Otros estuvieron de acuerdo. “Me gustó Al-Mazrah, no es demasiado denso ni demasiado abierto. Me gusta el ambiente“, dijo uno. “Personalmente, siempre me ha gustado el mapa. Verdansk siempre será el número 1, pero Al Mazrah está muy por delante de Caldera“, añadió otro.

“No es tan bueno como Verdansk, pero es infinitamente mejor que eso que ni siquiera voy a nombrar“, comentó otro jugador.

Queda por ver cómo se comparará Urzikstan con los mapas anteriores, pero al menos los jugadores podrán retirarse a la Isla del Renacimiento en poco tiempo si no les convence.