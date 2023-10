¿Llegará Modern Warfare 3 a Nintendo Switch? Lo que sabemos

Modern Warfare 3 es la secuela de Modern Warfare 2 desarrollada por Infinity Ward y Activision. Si te estás preguntando si llegará a Nintendo Switch, aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Call of Duty Modern Warfare 3 continúa la historia de la franquicia desde donde la dejó el juego anterior. Tomará una nueva dirección y ofrecerá una perspectiva fresca del juego respecto a todo lo que los fans experimentaron en la versión de 2011.

Por lo tanto, es natural que todo el mundo quiera unirse al carro de la diversión. Esto incluye también a los jugadores de Nintendo Switch, que también esperan con impaciencia el juego. A continuación te contamos si Modern Warfare 3 llegará o no a Nintendo Switch.

¿Llegará Modern Warfare 3 a Nintendo Switch?

No, al igual que Warzone, Modern Warfare 3 no saldrá en Nintendo Switch según la información actual. El juego saldrá en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Series S, Xbox One y Steam (PC). Aunque, que no esté disponible ahora mismo no significa que haya que descartar la posibilidad por completo.

Phil Spencer ha dejado claro que en la próxima década los juegos de Call of Duty llegarán a Nintendo Switch. Aún no sabemos la fecha exacta en la que esto ocurrirá, pero sin duda será una realidad en algún momento.

Si bien la posibilidad existe, no queda otra más que esperar por novedades y, quién sabe, quizás con la Switch 2, que sería más potente, esto se pueda realizar.

Hasta entonces, los fans de Nintendo tendrán que jugar a Modern Warfare 3 en cualquiera de las otras plataformas antes mencionadas.