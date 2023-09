Potencia de Nintendo Switch 2 revelada por la filtración de Microsoft

Hay una consola que está generando mucha intriga, sin embargo, se ha ido revelando información a cuentagotas. Resulta que ahora, la potencia de Nintendo Switch 2 ha sido revelada por una filtración de Microsoft y acá traemos todos los detalles.

El caso de la FTC (Comisión Federal de Comercio) contra Microsoft ha desvelado mucha información que antes sólo se rumoreaba, la última proviene de un informe de The Verge, que detalla los correos electrónicos previos a una reunión entre el CEO de Activision, Bobby Kotick, y el CEO de Nintendo, Shuntaro Furukawa.

En los documentos judiciales, se hace alusión a varios archivos adjuntos, entre los que se incluye un documento llamado “NG Switch Draft.pdf”, aparentemente en relación con la Nintendo Switch 2, la próxima consola del gigante con sede en Kioto.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque el archivo permanece fuertemente redactado, The Verge también informa de que hay una alusión adicional a las plataformas “Gen8”, o la PS4 y la Xbox One. El texto del documento reza así:

“Dada la alineación más cercana a las plataformas Gen8 en términos de rendimiento y nuestras ofertas anteriores en PS4 / Xbox One, es razonable suponer que podríamos hacer algo convincente para el NG Switch también. Sería útil asegurar el acceso temprano a prototipos de hardware de desarrollo y probarlo bien y pronto.“

Lo leído en los documentos básicamente significa que podemos esperar que la Nintendo Switch 2 tenga un rendimiento en los juegos similar al de Xbox One o PS4.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Curiosamente, el correo electrónico también está fechado el 14 de diciembre de 2022, lo que significa que otros socios de desarrollo clave también pueden haber sido informados sobre la Nintendo Switch 2 en un momento similar.

La potencia de Nintendo Switch 2 genera creciente interés

Nintendo

La fábrica de rumores se puso en marcha a toda velocidad tras la Gamescom 2023, donde varios informes afirman haber visto demos de hardware en la Nintendo Switch 2, como The Legend of Zelda: Breath of the Wild ejecutándose en 4K, o la demo técnica de The Matrix Awakens ejecutándose en un hardware específico con DLSS.

Otras afirmaciones de la potencia de la siguiente consola de Nintendo

Otras filtraciones también afirman que la próxima consola de Nintendo funcionará con la arquitectura Ampere de Nvidia, la misma que la serie RTX 30.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Además, otro filtrador también ha afirmado que el SOC de Switch 2, que se cree que es el Nvidia T239, contará con 1280 núcleos CUDA, que es aproximadamente el mismo número que la popular GTX 1060, pero en un nodo de procesamiento más avanzado.

En comparación directa con el hardware de los PC de sobremesa, la RTX 3050 tiene 2.560 núcleos CUDA.

Varios rumores también afirman que el nuevo sistema de juegos también utilizaría el chip T254, que supuestamente se basa en la arquitectura Blackwell de nueva generación de Nvidia, pero Kopite7Kimi, un filtrador fiable de Nvidia, afirma que no es así y que el nuevo hardware se basará en el T239.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Es más probable que Nintendo haya ultimado el chip con Nvidia varios años antes de su lanzamiento, al igual que hizo con la integración de Tegra X1 en la actual generación de consolas.

Entonces… ¿En qué situación se encuentra la Nintendo Switch 2? En resumidas cuentas, todo indica que será rápida como una Xbox One o PS4. Las filtraciones actuales tamién coinciden con esto, así que cabe esperarse que sea un sistema con un poder similar a las generaciones anteriores.

Además, utiliza el poder de Nvidia DLSS a modo de que la consola reproduzca y renderice títulos en 4K, al menos eso dicen los informes.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Todavía estamos a la espera de información oficial de parte de Nintendo sobre esta consola que se espera que llegue en 2024.