Los jugadores de Modern Warfare 2 ya adoran el nuevo sistema de prestigio

Modern Warfare 2 reintroduce un sistema de prestigio persistente, y aunque no es una réplica de los juegos clásicos de CoD, los fans están entusiasmados.

Activision anunció la hoja de ruta de la primera temporada de Modern Warfare 2 y Warzone 2 el 9 de noviembre. Shoot House y Shipment hacen un regreso triunfal, perfecto para los jugadores que muelen camos de armas, e Infinity Ward abordó las preocupaciones de la comunidad.

Modern Warfare 2019 fue a contracorriente, añadiendo un sistema de Prestigio Estacional. Cuando los jugadores alcanzaban el nivel máximo de 55, podían progresar hasta el nivel 155. Sin embargo, venía con una advertencia, ya que cada nueva temporada, los niveles se reiniciaban a 55.

La decisión de Infinity Ward no tuvo buena acogida entre los usuarios, por lo que un sistema de Prestigio más familiar regresa para MW2.

Activision Modern Warfare 2 cuenta con 250 niveles para alcanzar durante la primera temporada.

¿Cómo funciona el sistema de prestigio de Modern Warfare 2?

Infinity Ward combina elementos del sistema de prestigio de MW2019 con matices del pasado.

En MW2, alcanzar el rango 56 desbloquea el prestigio 1. La temporada 1 incluye cuatro rangos de prestigio, cada uno de los cuales desbloquea nuevas recompensas.

Prestigio 2: Desbloqueado en el rango 100

Prestigio 3: Desbloqueado en el rango 150

Prestigio 4: Desbloqueado en el rango 200

Prestigio 5: Se desbloquea en el rango 250 y es el límite de nivel hasta el final de la Temporada 01.

Los rangos no se reinician después de la Temporada 1, pero los jugadores no pueden avanzar más allá del Rango 250 hasta que comience la Temporada 2.

Los jugadores de MW2 alaban el nuevo sistema de prestigio

Un usuario de Reddit afirma que el nuevo sistema de prestigio de Modern Warfare 2 es una “gran victoria”.

Un jugador respondió: “A mí también me gusta esto. Odiaba tomarme unos meses de descanso y quedarme tan atrasado. El prestigio de temporada lo ha solucionado. No me retrasaré mucho con el tope de 5 prestigios por temporada y podré ponerme al día más adelante”.

Un segundo usuario añadió: “Por fin podemos ver realmente la experiencia de alguien en el juego sólo por el rango. Qué bien”.

El nuevo sistema de prestigio de MW2 comienza el 16 de noviembre, junto con el lanzamiento de la primera temporada.