Mapa Bastión de la Fortuna revelado en Warzone: PdI, Rebirth Island y fecha de lanzamiento

A principios de junio, Warzone nos anunció que llegaría un nuevo mapa al juego, y esto es todo lo que sabemos de Bastión de la Fortuna como sus puntos de interés, su relación con Rebirth Island y cuándo se lanzará.

Desde el lanzamiento de Warzone en 2020 hemos tenido muy pocos mapas dentro del battle royale de Call of Duty. En un principio solo existía Verdansk y después tuvimos Rebirth Island. No sería hasta Vanguard que no llegaría Caldera a nuestras partidas.

No obstante, el equipo de desarrolladores han estado trabajando en una nueva localización de cara a la temporada 4 de Warzone llamada Bastión de la Fortuna.

Publicidad

Pero ¿qué encontraremos en el mapa?

Puntos de Interés de Bastión de la Fortuna en Warzone

Os presentamos Bastión de la fortuna, un nuevo mapa de Resurgimiento de #Warzone donde al peligro y a la acción solo los superan las riquezas. 💰🏆💥 Próximamente. 🌴 pic.twitter.com/odhlEhz1yo — Call of Duty España (@CallofDutyES) June 14, 2022

El 14 de junio, el mapa de Bastión de la Fortuna por fin fue anunciado. Con ello, nos mostraron todos los Puntos de Interés y lo que podríamos esperar de cada zona del mapa.

Los puntos son los siguientes:

Bay

Camp

Gatehouse

Graveyard

Grotto

Keep

Lighthouse

Overlook

Smuggler’s Cove

Terraces

Town

Winery

¿Cuándo llegará Bastión de la Fortuna?

Oficialmente se ha anunciado que el mapa llegará el día 22 de junio de 2022 junto con la temporada 4 llamada Mercenarios de la Suerte.

Además, gracias a los tráileres del mapa podemos ver que tendremos un campo de batalla bastante amplio con mucho sol y zonas lleno de lujos para cada jugador.

Publicidad

Aquí es donde ocurre la magia ✨ Haz un tour VIP y disfruta del lujo, el despilfarro y el botín en el nuevo mapa de alta intensidad de #Warzone: Fortune's Keep. pic.twitter.com/BQd8GzFuAJ — Call of Duty España (@CallofDutyES) June 14, 2022

¿Reemplazará a Rebirth Island?

Al momento de escribir, sabemos que Bastión de la Fortuna es un mapa de resurgimiento, pero no está del todo claro si reemplazará a Rebirth Island. No obstante, los rumores indican que podría ser el caso.

No hay que olvidar que Rebirth es uno de los mapas más populares en Warzone, sobre todo, desde que se eliminó Verdansk y se reemplazase por Caldera. Una decisión que fue bastante criticada por parte de la comunidad.En el caso de que Bastión de la Fortuna reemplazase a Rebirth Island en Warzone podría llegar aún más críticas entre los jugadores.

Publicidad

Aun así, no hay que olvidar que desde el primer momento nos han relacionado el Bastión con Rebirth Island, por lo que habrá que ver cómo se relaciona.