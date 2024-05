Warzone: cómo jugar en tercera persona en Rebirth Island

Warzone siempre fue un juego de primera persona dede su lanzamiento en 2020, sin embargo, hay una forma de jugar en tercera persona en Rebirth Island. Acá te vamos a decir cómo lo puedes hacer.

La jugabilidad en tercera persona no es del todo nueva en Call of Duty, ya que algunos modos en años anteriores se han jugado así, pero no es la norma y ciertamente no es algo con lo que los jugadores estén familiarizados. Sin embargo, esta adición podría marcar un cambio total en el juego.

Esta adición de la jugabilidad en tercera persona podría ofrecer una nueva perspectiva y dinámica al juego, desafiando las convenciones establecidas y potencialmente influenciando en gran medida la forma en que se juega Warzone. Lo mejor es que acá vas a aprender cómo hacerlo en Rebirth Island.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Warzone: juega en tercera persona en Rebirth Island

Jugar Warzone en tercera persona dentro de Rebirth Island no es complicado, de hecho, todo lo que tienes que hacer es seguir estos pasos:

Inicia Resurgimiento Cargado – este es el único modo que te permite cambiar de primera a tercera persona.

– este es el único modo que te permite cambiar de primera a tercera persona. Pulsa el botón “Comenzar” para que aparezca el menú con Armamentos, Social, etc.

para que aparezca el menú con Armamentos, Social, etc. Selecciona “Cambiar a tercera persona”.

Activision Puedes cambiar entre primera y tercera persona en Resurgimiento Cargado.

Explorar el mundo en tercera persona abre un panorama más amplio de lo que te rodea, especialmente cuando te encuentras en situaciones de tensión, como acechando tras un muro, preparado para sorprender a tu adversario con tus armas. En esos momentos, el ángulo de la cámara se convierte en tu aliado, revelando la posición precisa del enemigo y otorgándote una ventaja estratégica que la vista en primera persona no puede ofrecer.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Si alguna vez te has sumergido en el frenético universo de juegos como Fortnite, seguramente apreciarás el dinamismo y la profundidad que aporta jugar en tercera persona, sobre todo en un escenario de batalla campal. Quizás descubras que esta perspectiva añade una capa extra de emoción y estrategia que incluso supera al clásico modo en primera persona de Warzone.

El entusiasmo que despierte esta nueva versión del juego podría allanar el camino para la inclusión de más opciones en tercera persona en Warzone en el futuro. Sin embargo, es comprensible que los desarrolladores de Raven Software muestren cierta cautela al realizar cambios tan grandes, ya que cualquier modificación podría generar reacciones variadas entre la comunidad de jugadores, desde el entusiasmo hasta la indignación.

El artículo continúa después del anuncio.