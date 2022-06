Mejor clase para el NZ-41 en Warzone: accesorios y ventajas

Load More

Si esta compilación de AR de ritmo rápido no es la adecuada, vale la pena probar una opción más táctica en su lugar. Recomendamos la BAR en su lugar para ralentizar las cosas y ayudarte a disparar adecuadamente.

Mientras tanto, para el equipo letal y táctico, no hay nada mejor que el simple combo de granada de fragmentación y Estimulantes.

Dada la rapidez del NZ-41, es crucial tener un secundario de primer nivel para intercambiar. Si te quedas sin munición a mitad del combate, no hay nada mejor que tener una MP40 fresca a mano.

El NZ-41 de CoD Vanguard es un rifle de asalto de disparo rápido que destruye en las manos adecuadas. Si bien no ayudará en un tiroteo de largo alcance, jugar con sus puntos fuertes puede hacer que ganes partida tras partida en muy poco tiempo.

by María Pastoriza