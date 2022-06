Mejor clase para Kar98k en Warzone: accesorios y ventajas

Load More

Desbloquear el Kar98k en Warzone es increíblemente simple y solo requiere que alcances el nivel 33 . Esto significa que no necesitarás hacer ningún desafío molesto para usarlo en Warzone.

Por último, el sensor de latidos del corazón te permite descubrir a cualquier jugador que no lleve un fantasma, mientras que el semtex es imprescindible para eliminar a los molestos campistas y los artefactos explosivos.

Si has jugado con cualquier shooter competitivo , has escuchado que un enemigo fue “one hiteado” solo para golpearlo y descubrir que su armadura ni siquiera se había roto. Tal vez tú mismo hayas sido el que hizo la falaz llamada.

by María Pastoriza