Todo en la temporada 4 de Warzone Pacific: fecha de lanzamiento, mapa Bastión de la Fortuna, cambios en Caldera

Warzone Pacific Temporada 4 es la próxima gran actualización del exitoso battle royale de Call of Duty. Aunque todavía es pronto, tenemos un primer vistazo a lo que se puede esperar del contenido, que incluye un mapa completamente nuevo.

Han pasado siete meses desde el salto de Warzone al Pacífico y ya nos acercamos a la cuarta actualización de temporada. Tras uno de los mayores cruces hasta la fecha, ya que Godzilla y Kong suscitaron reacciones encontradas en la tercera temporada, el próximo parche pretende mantener a los jugadores enganchados en el camino hacia Warzone 2.

A falta de unos pocos meses para la transición, la era del Pacífico del juego está llegando rápidamente a su fin. Queda por ver cómo se cerrará exactamente el capítulo de Caldera, pero la cuarta temporada ya se anuncia como una de las actualizaciones más importantes hasta el momento.

Desde una probable fecha de lanzamiento hasta un primer vistazo a un nuevo mapa completo en camino, aquí hay un resumen de todo lo que sabemos sobre la cuarta temporada de Warzone Pacific.

La próxima temporada de Warzone arrancará el miércoles 22 de junio, una vez concluido el pase de batalla de la temporada actual.

La tercera temporada se puso en marcha el 27 de abril y pronto le siguió la tercera temporada recargada el 25 de mayo. Siguiendo la cadencia de actualizaciones importantes cada cuatro semanas, podemos esperar con seguridad que la Temporada 4 Reloaded llegue también un mes después de la nueva entrega.

Por cuarta vez en la historia de Warzone, un mapa completamente nuevo está en camino en la cuarta temporada. Los múltiples avances en las redes sociales llevaron rápidamente a la revelación completa de Bastión de la Fortuna.

Fortune's Keep Trailer. Available with Season 4 on June 22. #Warzone pic.twitter.com/s1xP0xkyTb

— CharlieIntel (@charlieINTEL) June 14, 2022