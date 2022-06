La mejor clase de Mac 10 para Warzone: accesorios, ventajas y más

Load More

Si no te convence la MAC-10, prueba con MP40 .

La MAC-10 ha tenido una trayectoria increíble en Warzone. Aunque sigue siendo bastante popular en la Temporada 1 del Pacífico, debido a la introducción del MP40, ya no ocupa el primer puesto en el meta SMG.

Esta clase está pensada para reforzar el daño de la MAC-10 en Warzone. No obstante, también ayuda con el retroceso del arma y el tamaño del cargador para acabar con múltiples enemigos. Asimismo, con el silenciador nos aseguramos de que nuestros tiros no salgan en el mini mapa.

No obstante, se ha llevado un buen puñado de nerfs, aunque sigue siendo la SMG más popular. Te contamos cuál es la mejor configuración posible para ella. No olvides echar un vistazo también a: Los mejores puntos para aterrizar en Warzone

by Andrés Ruiz