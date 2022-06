Mejor clase de la Bullfrog para Warzone: accesorios, ventajas y más

Load More

Recordad que en la sección de la web de Call of Duty encontraréis las mejores clases para Warzone . No dudes en echar un vistazo también a las mejores ventajas .

Si estás buscando un equipamiento alternativo para la Bullfrog en Warzone puedes echarle un vistazo a la clase MP40 . Puede que dicho SMG no tenga tanto daño como el Bullfrog, no obstante, sigue estando en los altos puestos de la tabla gracias a su alto daño y la movilidad que nos brinda .

El Bulldog de Warzone es perfecto para todos aquellos jugadores que disfrutan usando el SMG pero también les gusta tener los beneficios del rango que no todas las armas de este estilo fofrecen. Aunque tengamos una velocidad de disparo un poco más lenta se compensa muy bien con un buen control de retroceso.

by Andrés Ruiz