Mejores francotiradores de Warzone 2.0: Accesorios, clases, ventajas

Cuando se trata de derribar enemigos desde lejos en Warzone 2, los francotiradores son una de las mejores armas. ¿Qué francotirador es el más fuerte en el meta actual de WZ2? Hemos clasificado todos los rifles de francotirador de Warzone 2 junto con su clase para que puedas ser el mejor francotirador posible.

Los rifles de francotirador, al igual que en el primer Warzone, han demostrado ser increíblemente populares en el meta inicial de Warzone 2.0.

Al-Mazrah cuenta con tantos espacios abiertos como Verdansk y, como resultado, los jugadores se han dado cuenta rápidamente de que tener un rifle de francotirador en el bolsillo trasero es propicio para eliminar enemigos a todas las distancias.

El artículo continúa después del anuncio.

En general, el mejor paquete de ventajas del juego es Espectro, sobre todo porque incluye Fantasma. Se ha hablado de algunos cambios en las ventajas de Warzone 2 pero, por ahora, esa es tu mejor opción.

Si sigues jugando a Warzone Caldera, puedes consultar nuestras mejores recomendaciones para francotiradores, pero aquí vamos a hablarte de todos los rifles de francotirador de Warzone 2.0.

También incluimos algunos rifles de tirador, concretamente los que los jugadores usan como francotiradores en lugar de los que están diseñados y perfilados como DMR estrictamente.

8. Lockwood MK2

activision

Mejor clase para Lockwood MK2 en Warzone 2:

Láser: ACCU-Shot 5MW

ACCU-Shot 5MW Cañón: 25″ Buffalo Barrel

25″ Buffalo Barrel Culata: Culata Lockwood Bullseye

Culata Lockwood Bullseye Peine: Lockwood Merciless

Lockwood Merciless Bocacha: FTAC Dreadnaught

El Lockwood MK2 es más viable en Warzone 2.0 que en Modern Warfare 2 ahora mismo. Sin embargo, como sabe cualquiera que lo haya usado, no es un listón especialmente alto. Su predilección por los marcadores de impacto también es válida en el battle royale, aunque su velocidad y manejo sean potentes.

El artículo continúa después del anuncio.

7. SP-R 208

Activision

Mejor clase para SP-R 208 en Warzone 2:

Bocacha : ZLR Talon 5

: ZLR Talon 5 Cañón : de carbono de 12,5″

: de carbono de 12,5″ Mira : HMW-20

: HMW-20 C ulata : Extensión de almohadilla ZRL T70

: Extensión de almohadilla ZRL T70 Munición: 7.62 de alta velocidad

El SP-R 208 es un poco como el Lockwood anterior, aunque más potente y, en general, mejor. No es tan rápida, pero su mayor daño y su mejor alcance hacen que los jugadores tengan bastantes posibilidades de derribar y eliminar a sus oponentes, aunque dista mucho de ser la mejor arma de largo alcance de Warzone 2.0.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

6. LA-B 330

Activision

Mejor clase para LA-B 330 en Warzone 2:

Cañón: 23.5″ Fluted R-67

23.5″ Fluted R-67 Laser: SZ 1MW PEQ

SZ 1MW PEQ Mira: Raptor-FVM40

Raptor-FVM40 Culata: ZLR T70 Pad Extension

ZLR T70 Pad Extension Comb: Cronen G140 Cheek Riser

El LA-B 330 es un francotirador decente tanto en WZ2.0 como en MW2. Lo que le falta en daño lo compensa con creces en velocidad, retroceso y manejo, pero es demasiado mediocre para destacar en el panorama actual de rifles de francotirador.

El artículo continúa después del anuncio.

5. SA-B 50

Activision

Mejor clase para SA-B 50 en Warzone 2:

Culata: XRK Spector Mod

XRK Spector Mod Empuñadura trasera: Empuñadura Schlager Match

Empuñadura Schlager Match Láser: FSS OLE-V

FSS OLE-V Perno: FSS ST87

FSS ST87 Mira: FTAC Charlie7

El SA-B 50 es otro rifle de puntería pero, a diferencia de los dos anteriores, posee un equilibrio decente entre daño y velocidad. Su retroceso es bastante fácil de aprender y manejar y, siempre que elijas tus momentos, es una gran arma de largo alcance para debilitar y derribar enemigos.

4. Victus XMR

Activision

Mejor clase para Victus XMR en Warzone 2:

Bocacha: Mack 8 33.5 Super

Mack 8 33.5 Super Mira: SP-X 80 6.6x

SP-X 80 6.6x Láser: VLK LZR 7MW

VLK LZR 7MW Munición: Cal. 50 Explosivo

Cal. 50 Explosivo Culata: XRX Rise 50

El Victus XMR ocupa actualmente la medalla de bronce a los mejores francotiradores de Warzone 2.0. Golpea muy fuerte, puede derribar a sus oponentes de un solo disparo a larga distancia (aunque con balas explosivas) y es lo suficientemente estable y firme como para realizar varios disparos consecutivos.

3. SP-X 80

Activision

Mejor clase para SP-X 80 en Warzone 2:

Cañón: 22″ Caballería

22″ Caballería Láser: FSS OLE-V

FSS OLE-V Culata: PVZ-890 TAC

PVZ-890 TAC Munición: .300 Mag de alta velocidad

.300 Mag de alta velocidad Perno: FSS ST87

El SP-X 80 es una gran elección en este momento, lo que lo convierte en uno de los mejores rifles de francotirador de Warzone 2 que existen, especialmente con esta carga. Es fuerte, dinámico y su manejo supera a algunas de sus alternativas más lentas y pesadas. También tiene poco retroceso, lo que significa que es fácil de usar tanto para novatos como para veteranos.

El artículo continúa después del anuncio.

2. MCPR-300

Activision

Mejor clase para MCPR-300 en Warzone 2:

Bocacha: FTAC Reaper

FTAC Reaper Cañón: OMG-456 de 55.88 cm

OMG-456 de 55.88 cm Láser: Caja Peq schlager IV

Caja Peq schlager IV Munición: Cargador de calibre 300 de alta velocidad

Cargador de calibre 300 de alta velocidad Cargador: Cargador de 5 balas

El MCPR-300 recuerda al emblemático francotirador Intervention de Call of Duty, pero puede que golpee aún más fuerte. No es tan rápido como el legendario francotirador de MW2, pero no tiene problemas para abatir enemigos de la misma manera. Seguro que necesitarás el cargador de 5 balas pero, una vez equipado, hay muy pocas opciones mejores.

1. Signal 50

Activision

Mejor clase para Signal 50 en Warzone 2:

Cañón: 29″ TV Kilo-50

29″ TV Kilo-50 Bocacha: Bruen Counter-Ops

Bruen Counter-Ops Munición: .50 CAL High Velocity

.50 CAL High Velocity Laser: FSS OLE-V laser

FSS OLE-V laser Grip: SA Finesse Grip

El Signal 50 es básicamente el Barrett calibre 50 de los antiguos títulos de CoD. Aunque este potente francotirador no tiene la movilidad de muchas de las otras opciones, su impresionante cadencia de fuego hace que sea fácil abatir enemigos con una combinación de dos disparos.