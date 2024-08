Mejores razas de WoW para cada clase en The War Within

Una de las decisiones más importantes que tomarás al jugar a World of Warcraft: The War Within es qué personaje elegir para tu próxima aventura. Para ello es importante saber cuáles son las mejores razas para cada clase.

La creación de personajes es inmersiva y rica en el juego, y hay muchas opciones entre las que elegir. Aunque al final todo se reduce al gusto personal, hay ciertas razas jugables que destacan como las mejores elecciones para cada clase del juego.

Aquí tienes nuestra guía completa para elegir la mejor raza para cada clase en World of Warcraft: The War Within, que abarca desde las habilidades raciales hasta la historia.

La mejor raza para cada clase en The War Within

Antes de pasar a los mejores combos de raza y clase para tu primera vez en The War Within, es importante señalar que el Evocador no aparece en esta lista.

La clase Evocador se limita actualmente a la raza Dracthyr, introducida en Dragonflight, pero actualizaremos esta guía si se abre en el futuro. Echa un vistazo a todo lo que necesitas saber sobre los Evocadores Dracthyr aquí.

Mejor raza de Pícaro: Elfo de la Noche

Blizzard

Aunque los Elfos de la Noche suelen asociarse a clases centradas en la naturaleza, como los Druidas y los Cazadores, son unos Pícaros excepcionales.

En cuanto a sus habilidades raciales, los Elfos de la Noche tienen acceso a Camuflaje de Sombras, que es un Sigilo secundario que puede resultar muy valioso para esconderse de los enemigos. Además, aumentan su probabilidad de esquivar y su movimiento (sobre todo cuando están en Sigilo), y sus ataques son más rápidos durante la noche.

Los modelos de Elfo de la Noche también se prestan al estilo de ataque dinámico que favorecen los Pícaros. Son a la vez elegantes y letales, y se sienten como en casa blandiendo dagas ornamentadas mientras se ocultan en las sombras.

Mejor raza para el Druida: el Worgen

Los Worgen ya son metamorfos hasta cierto punto, y los Druidas van un paso más allá dándoles acceso a nuevas formas.

Además, los Worgen tienen su pasiva racial que activa su «verdadera forma», poniéndolos a cuatro patas y permitiéndoles desplazarse por el mapa con un 200% de velocidad de movimiento. Los Druidas Worgen tienen una movilidad fantástica, lo que los hace letales en un entorno PvP.

Dada su historia en el juego, está claro que son la raza predilecta para el Druida.

Mejor raza del WoW para la clase Mago: el Elfo de Sangre

Blizzard

Siguiendo con el tema del lore, la raza Elfo de Sangre encaja perfectamente con la clase Mago, aunque de una forma morbosa. Es otra combinación de raza y clase que merece la pena considerar si quieres construir un personaje con una historia rica y vibrante.

En cuanto a razas útiles, los Elfos de Sangre tienen acceso a Torrente Arcano, que les permite despojar a los enemigos de un efecto beneficioso y restaurar una buena cantidad de maná.

Además, obtienen una reducción de daño Arcano, Encantamiento potenciado y un pequeño aumento de Golpe Crítico, lo que los convierte en una elección interesante para los jugadores que disfrutan con un estilo de juego DPS a distancia.

Mejor raza de Chamán: Orco

Los orcos son una buena elección para los chamanes gracias a sus profundos vínculos con el lore. Con personajes notables como Thrall y facciones interesantes como el Chamán Oscuro o los Guardianes de la Bóveda en los que inspirarse, los Chamanes Orcos parecen una elección natural.

Se trata de una elección basada más en el lore que en las habilidades, pero eso no significa que los Chamanes Orcos carezcan de habilidades.

La habilidad racial más destacada es Furia Sangrienta, que aumenta el poder de ataque cuerpo a cuerpo y a distancia durante 15 segundos. Esto puede ser muy valioso cuando juegas como Chamán, independientemente de la especificación o Talento de Héroe que elijas.

Mejor raza de Cazador de Demonios: Elfo de la noche

Los Elfos de la noche encajan perfectamente en la clase Cazador de Demonios. Vienen con un montón de opciones de personalización extra y tienen la complexión ideal para la armadura de la clase. Y de nuevo haciendo referencia al lore, esta elección también tiene sentido.

La habilidad Camuflaje de las sombras vuelve a entrar en juego aquí, dando a una clase móvil y letal la capacidad de pasar desapercibida hasta que la habilidad se cancele o hasta que comience el movimiento. Puede suponer una gran diferencia a la hora de encontrar el momento adecuado para atacar.

Mejor raza de Guerrero: Gnomo

Blizzard

¿Qué hay mejor que lanzarse a la batalla como un Tanque al que es difícil seguir la pista? Aunque su tamaño los hace algo difíciles de jugar, la Racial Gnomo Artista del Escape los convierte en una elección que merece la pena, especialmente si te gusta el PvP.

Artista del Escape significa que un Gnomo puede escapar de cualquier aturdimiento o habilidad que afecte al movimiento, lo que los hace letales en la Arena. Los Guerreros Gnomos son divertidos tanto de jugar como de ver en batalla, y son una elección poco común en general.

Mejor raza de Monje: Pandaren

Cuando se lanzaron los Pandaren en 2012 con la expansión Mists of Pandaria, lo hicieron junto a la nueva clase Monje, y claramente son de las mejores razas del WoW. Si eres un jugador amante del lore, este es un combo que no debes dejar de añadir a tu lista de alts.

Tras ser arrojados a la esclavitud e incapaces de usar armas, los Pandaren se centraron en aprovechar su Chi y aprender a luchar sin la ayuda de herramientas adicionales.

La Habilidad Racial Pandaren Palma Fulminante también se presta al mito de esta raza increíblemente bien, dándote la oportunidad de enviar al receptor a dormir durante cuatro segundos para darte tiempo a atacar, curarte o escapar.

Mejor raza de Brujo: Orco

Para los fans de la historia de World of Warcraft que quieran jugar con un trasfondo más morboso, los Brujos Orcos son la mejor elección.

Aparte de los obvios vínculos con el lore de esta combinación de raza y clase, los Brujos Orcos son increíblemente poderosos gracias a las habilidades raciales de los Orcos.

Furia Sangrienta y Resistencia son bastante útiles, ya que aumentan el poder de ataque durante 15 segundos y reducen la duración de los efectos de aturdimiento en un 20%, pero la habilidad Mando es la más importante. Aplica una mejora plana del 1% al daño infligido por las mascotas.

Un 1% puede no parecer mucho, pero en el contenido final del juego, esta habilidad puede ser inmensamente útil durante las complicadas batallas contra los jefes.

Mejor raza de Caballero de la Muerte Troll

Blizzard

Aunque no parezcan una pareja obvia para los Caballeros de la Muerte, los Trolls tienen habilidades raciales que los convierten en una elección perfecta.

Regeneración significa que la regeneración de salud del usuario aumenta un 10%, lo que puede ocurrir durante el combate, y Rabiar da un 15% de aumento de Prisa durante 10 segundos. Estas habilidades funcionan perfectamente en tándem para hacer que el Caballero de la Muerte en cuestión sea aún más tanque que de costumbre.

Además, La marcha vudú es una útil habilidad basada en el movimiento que reduce la duración de los efectos que afectan al movimiento en un 20%. Los Caballeros de la Muerte no son conocidos por su movilidad, así que esta habilidad ayuda a hacerlos más viables para escenarios como Campos de Batalla.

Mejor raza de Cazador: Elfo de la noche

Junto con los Druidas, los Cazadores son la elección ideal para los fans de los Elfos de la Noche de la comunidad. Tienen fuertes vínculos narrativos y animaciones brillantes, y el conjunto de herramientas de los Elfos de la Noche ofrece habilidades temáticamente apropiadas.

Los Cazadores pasan mucho tiempo inmersos en la naturaleza, lo que encaja perfectamente con el trasfondo de los Elfos de la Noche. La especificación Dominio de las Bestias parece especialmente apropiada, ya que permite a los Cazadores trabajar junto a sus amigos de cuatro patas (o sin ellas).

La racial Camuflaje de las Sombras vuelve a ser útil aquí, especialmente cuando se trabaja en solitario, y la resistencia a la naturaleza combinada con las posibilidades adicionales de esquivar gracias a la Rapidez hacen que los Cazadores Elfos de la Noche sean una combinación poderosa, aunque un poco obvia.

Mejor raza de Paladín: Draenei Forjado por la Luz

Blizzard

¿Habría realmente otra elección para la mejor raza de Paladín? Los Draenei forjados de luz son posiblemente una de las razas Alianza más interesantes del juego, y sus habilidades raciales hacen que encajen perfectamente en la clase que empuña el martillo.

Además de un potenciador de experiencia por matar demonios y una forma fácil de acceder a la Forja, los Draenei forjados en la luz tienen dos ataques raciales con infusión sagrada.

Sentencia de la Luz es un poderoso ataque AdE, y Expiación de la Luz es un ataque activo al morir que hace que estalle en luz sagrada, dañando a los enemigos y curando a los aliados. Esto último los hace increíbles para el PvP, y además tienen un 1% adicional de resistencia al daño sagrado.

Mejor raza de Sacerdote: Elfos del Vacío

Aunque muchas razas funcionan bien con los Sacerdotes, la más impresionante desde el punto de vista temático es el Elfo del Vacío, y no sólo para los Sacerdotes de las Sombras, aunque esta combinación funciona fantásticamente.

Los Sacerdotes de las Sombras y los Elfos del Vacío tienen mucho en común en cuanto al lore, y un Elfo del Vacío en forma de Sombra resulta increíble. El potencial de transmutación de esta raza es enorme.

La habilidad de los Elfos del Vacío Calma sobrenatural es una gran ventaja para los Sacerdotes, ya que sus lanzamientos no se interrumpen cuando son golpeados por un enemigo. Para los Sanadores en entornos de mucha presión, es una habilidad inmensamente útil.

Y hasta aquí las mejores razas del WoW para cada una de las clases. Esperamos que te haya servido esta guía.