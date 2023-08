Modern Warfare 3 Carry Forward explicado: armas, operadores y paquetes

Activision ha confirmado que la progresión de armas, las apariencias de operador y los planos de armas de Modern Warfare 2 se trasladarán a Modern Warfare 3 a través de Carry Forward. Esto es todo lo que necesitas saber sobre el sistema de transferencia.

Cuando salió Call of Duty Modern Warfare 2 y Warzone 2 los desarrolladores no transfirieron los cosméticos que adquirimos en Warzone 1. Solo los jugadores podemos seguir usando los objetos en el modo multijugador, pero los usuarios del modo gratuito perdimos el acceso a más de dos años de microtransacciones.

Algunos miembros de la comunidad se abstuvieron de comprar nada en MW2, temiendo perderlo todo de nuevo. No obstante, Activision ha salido a calmar a la comunidad y a dejar claro que tanto las armas, los operadores y los paquetes se transferirán a la próxima entrega de la saga.

Esto es todo lo que ha dicho Activision al respecto.

¿Qué es Modern Warfare 3 Carry Forward?

En el blog Carry Forward, Activision confirmó que Modern Warfare 3 contará con su propio conjunto de armas y contenido. Asimismo, todos los operadores, armas y demás de Modern Warfare 2 estarán disponibles para su uso en el próximo juego.

Esto significa que mantendremos nuestras armas y accesorios subidos de nivel, los paquetes, las apariencias de operador, los objetos del pase de batalla y los planos de las armas.

Asimismo, los niveles de las armas están totalmente sincronizados, lo que significa que si volvemos a Modern Warfare 2 para jugar, el arma mantendrá su nivel entre ambos juegos y también se mantendrá en Warzone.

Sin embargo, hay algunas excepciones. Si MW3 no tiene un vehículo o un objeto para el que los jugadores tengaoms una skin, estos no se transferirán. Asimismo, la música no se transferirá y los operadores de MW2 desbloqueados a través de desafíos en la campaña u otros modos solo se podrán acceder a ellos en MW2.

Respecto a los camuflajes podremos usar un arma MW2 en MW3 y conseguir la maestría. Sin embargo, los camuflajes de MW3 solo se pueden equipar en armas de MW3 y viceversa. Es importante tener en cuenta que las fichas de doble XP también se transferirán.

Las armas del pase de batalla que no hayamos desbloqueado en MW2 tendrán desafíos de ruta directa en MW3 para desbloquearlas. Sin embargo, otros contenidos del pase solo estarán disponibles si los conseguimos cuando estaban activos en el pase de batalla.