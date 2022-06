Modo de juego de Modern Warfare 2 DMZ inspirado en Escape from Tarkov: free to play, lanzamiento, filtración y más

Load More

En términos de detalles reales sobre le modo DMZ aún no hemos tenido ningún tipo de información oficial por parte de Activision o Infinity Ward. Sin embargo, todos los informes hasta este punto sugieren que tendremos un título bastante real.

Asumiendo que tendrá el mismo patrón que Warzone (que todavía será free to play), podremos acceder a través de Modern Warfare 2 o a través de su propio título. De esta última forma no tendríamos que comprar la cuota anual para poder acceder al modo DMZ.

Según se reporta, las filtraciones indican que se lanzará algunos meses después, es decir, en algún momento de 2023. No obstante, hay información que lo contradice subrayando que saldrá a finales de 2022 .

Si bien el modo DMZ aparentemente será parte de Modern Warfare 2, los informes indican que estará vinculado al juego de una manera comparable a Warzone y Modern Warfare 2019. Como tal, se dice que tiene su propia fecha de lanzamient o y no irá de la mano del lanzamiento del propio juego .

Para que no se nos pase ni un solo detalle, repasamos todo lo que sabemos sobre el modo DMZ, su parecido sobre Escape from Tarkov y cómo encajará con Warzone 2.

Los últimos juegos de Call of Duty han tenido el modo campaña, multijugador y Zombie, pero todos los informes indican que Modern Warfare 2 será diferente y cambiaremos los zombis por un modo DMZ.

Call of Duty Modern Warfare 2 por está confirmado como la entrega de Infinity Ward de 2022 y, según se informa, contará con un modo de juego llamado DMZ y que será bastante parecido a Escape from Tarkov. Aquí te traemos toda la información que tenemos hasta el momento del nuevo modo de juego.

by Paula González