¿Podremos transferir los Puntos Call of Duty a Warzone 2 y Modern Warfare 2?

Con el lanzamiento inminente de Modern Warfare 2 y Warzone 2.0 en octubre y noviembre respectivamente de 2022, muchos jugadores de Call of Duty se están preguntando si los puntos CoD, la moneda del juego, se transferirán.

Llegados a este punto ya sabemos que los cosméticos que compramos en Warzone 1 y otros títulos principales de CoD multijugador no se transferirán debido a que Call of Duty pasa a un motor 2.0 unificado de cara a los próximos juegos.

No obstante, si bien los cosméticos que ya tenemos no podremos traspasarlos, muchos usuarios están evitando comprar Puntos por temor a no poder utilizarlos después del gran cambio. Asimismo, muchos lo están evitando comprar porque, si los cosméticos no se transfieren, ¿para qué gastar el dinero?

¿Podemos transferir los puntos Call of Duty a los nuevos juegos?

Al momento de redacción de este artículo, ni Activision ni Infinity Ward se han manifestado respecto a si los puntos de Call of Duty podrán o no transferirse a los próximos juegos.Del mismo modo, no han anunciado nada sobre lo que pasará con los puntos de CoD ya comprados dentro del juego.

No obstante, hay que subrayar que en el pasado los puntos entre los juegos de la saga sí se han podido transferir. Este ha sido el caso de los títulos de Modern Warfare, Black Ops Cold War y Vanguard.

Sin embargo, como Warzone siempre ha estado operando en el mismo juego es difícil sabir si seguirá el mismo camino para la experiencia del Battle Royale.

Por ello, es cuestión de tiempo de que Activision se pronuncie respecto a qué ocurrirá con ellos. Actualizaremos la noticia nada más tener la información por lo que ¡estad atentos! Todavía puede haber esperanza para todos nuestros puntos Call of Duty para Modern Warfare 2 y Warzone 2.