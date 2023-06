Polémica con NICKMERCS explicada: ¿por qué Call of Duty ha eliminado su skin?

La polémica ha rodeado a NICKMERCS tras que publicase un tuit en contra del mes del orgullo que ha cosechado tantas respuestas negativas que Call of Duty ha decidido retirar su skin dentro del juego.

El creador NICKMERCS se le conoce principalmente por ser un streamer de Twitch con más de 20 000 espectadores en cada retransmisión. Su género principal es el shooter y battle royale con títulos como Call of Duty o Apex Legends.

A sus espaldas tiene una gran comunidad que lo respalda y apoya en cada decisión que toma llamada MFAM (mercs fam). A pesar de que nunca ha sido un streamer especialmente polémico, un tuit publicado el 7 de junio de 2023 hizo que cambiase.

¿Qué tuiteó NICKMERCS sobre el Mes del Orgullo?

En respuesta a un tuit sobre el reconocimiento del Mes del Orgullo en un colegio, que había desembocado en una reyerta y tres detenciones, NICKMERCS dijo: “deberían dejar a los niños pequeños fuera de esto. Ese es el verdadero problema“.

La reacción a este comentario hizo que muchos miembros de la comunidad de videojuegos lo tildasen como “intolerante” y lo tachasen como un tuit “anti LGBTQ”. Su argumento es que el orgullo es importante en las escuelas y que NICKMERCS estaba repitiendo como un loro una retórica peligrosa que implica que enseñar a los niños sobre sexualidad es similar al grooming.

Sin embargo, otros usuarios lo defendieron explicando que deben de ser los padres los que tengan ese tipo de conversaciones con los niños en vez de ser los profesores los que lo lleven a cabo.

La respuesta de NICKMERCS a su tuit polémico

Al principio de su siguiente streaming, NICKMERCS decidió abordar la polémica que se había generado en torno a su tuit.

Explicó que no quería herir a nadie, pero reconoció que lo había hecho. Sin embargo, no se disculpó por ello y que mantenía lo que había dicho.

“No tengo nada en contra de la gente en Internet. No fue un tuit anti, supongo, gay. Si crees que te odio porque eres de una determinada manera, no podrías estar más equivocado“.

Call of Duty decide eliminar la skin de operador de NICKMERCS del juego

Hora después de haber publicado la respuesta, los jugadores de Call of Duty observaron que su skin de operador ya no estaba disponible dentro de los títulos de la franquicia. Ni en Warzone 2 ni en Modern Warfare 2 podría adquirirse.

Rápidamente Activision confirmó que habían decidido retirar su contenido “debido a los recientes acontecimientos”.

“Estamos centrados en celebrar el ORGULLO con nuestros empleados y comunidad”, explicaron en Twitter.

No obstante, los usuarios que ya habían adquirido la skin pueden, al momento de escribir estas líneas, seguir usándola en las partidas.

En respuesta, algunos jugadores de CoD sugirieron que desinstalarían el juego o simplemente dejarían de jugarlo en protesta por la decisión de Activision. Otros, sin embargo, aplaudieron a Activision por tomar medidas ante la reacción.

NICKMERCS responde ante la retirada de su skin

El día después de que la skin de operador fuese retirada de la tienda del juego, NICKMERCS publicó un comunicado en Twitter en el que no abordaba directamente la polémica. En su lugar, dio las gracias a aquellos que le apoyaron durante la controversia.

“Los amigos los haces en los mejores momentos, pero la familia se crea en los peores momentos. Aprecio a todos lo que están apoyándome, entendiendo mi posición como un nuevo padre y reconociendo todo el amor que tengo por todos. No hay odio en este corazón. P&L”.

Tendremos que esperar a los próximos meses por ver cómo la polémica con NICKMERCS avanza y si su skin vuelve de nuevo a la saga.