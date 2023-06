Warzone 2 retira el paquete de operador de TimTheTatman tras la polémica con NICKMERCS

Call of Duty

TimTheTatman pidió que se retirara su paquete de aspectos de Warzone 2 después de que la skin de NICKMERCS fuese retirado de la tienda. Activision se apresuró a retirar también el paquete de skins de Tim.

Tras la polémica de NICKMERCS con su skin de operador en Warzone 2, TimTheTatman ha pedido que se retirase también y Activision no ha dudado en llevarlo a cabo.

La polémica de NICKMERCS ha creado varias respuestas en cadena que terminó con que Activision retirase su paquete de skins de operador de la tienda.

La comunidad de Call of Duty está dividida entre los que se alegraron que la skin de operador de NICMERCS ya no esté en la tienda y los que muestran su descontento. Algunos incluso intentaron empezar un boicot como Dr. Disrespect que desinstalaron Modern Warfare 2 en streaming.

En todo ello, TimTheTatman ha pedido que se retire también su paquete de aspectos de operador. Y su deseo se cumplió menos de 24 horas después de la petición: ambos paquetes ya no están disponibles en la tienda.

Warzone 2 retira la skin de operador de TimTheTatman

La petición de TimTheTatman a los desarrolladores de Call of Duty recibió, en menos de 24 horas, más de 21 millones de visitas en Twitter. Decir que este asunto se ha hecho viral es quedarse corto.

Tim no hizo ningún comentario sobre el tuit inicial de NICKMERCS ni sobre la declaración de Nick en la que decía que no iba a disculparse por lo que había dicho. Sin embargo, expresó su apoyo a su compañero y dijo que no le parecería bien que su skin siguiera en el juego si se eliminaba el de Nick.

Poco tiempo después, Activision dijo lo siguiente: “A petición de Tim, hemos retirado el paquete de operador TimTheTatman de la tienda de Modern Warfare II y Warzone 2“.

La respuesta de la comunidad a esta decisión ha sido variada con gente que le parecía bien y otros lamentándose de cómo ha terminado el asunto.

Aún no está claro si los jugadores que compraron estas apariencias y quieran devolverlas podrán hacerlo.