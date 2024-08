¿Qué es Call of Duty HQ? Explicación del launcher de CoD

Los últimos títulos de la franquicia Call of Duty están todos unidos en el CoD HQ, un launcher que busca simplificar las cosas.

Los títulos premium de CoD, como Black Ops 6, se unifican con la experiencia gratuita Warzone gracias a la aplicación Call of Duty que los reúne en un solo lugar.

Anteriormente llamado CoD HQ, el launcher es una ventana única para todos tus títulos de Call of Duty. La plataforma ha recibido críticas de los fans, pero los desarrolladores han decidido utilizar los comentarios de los jugadores para introducir mejoras en el sistema de cara al lanzamiento de Black Ops 6. Esto es lo que necesitas saber sobre la aplicación.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Qué es Call of Duty HQ?

La aplicación Call of Duty o CoD HQ es el launcher dedicado de la franquicia donde los jugadores pueden acceder a varios juegos, entre ellos Modern Warfare 3, Warzone y Black Ops 6.

Activision

Desde la plataforma de CoD, los jugadores tendrán la opción de acceder a una amplia variedad de modos de juego y experiencias a través de cada título activo de la franquicia, incluyendo Battle Royale y Resurgimiento de Warzone, así como el próximo modo Zombies de Black Ops 6, entre otros.

El artículo continúa después del anuncio.

Cada juego premium anual, así como Warzone, es accesibles a través de esta aplicación que aparece como “Call of Duty” en consolas y PC.

El artículo continúa después del anuncio.

Todos los próximos cambios

Call of Duty ha revelado que están utilizando los comentarios de lo usuarios para implementar cambios en el launcher. Sus objetivos incluyen reducir el tamaño de los archivos, introducir una interfaz de usuario optimizada y darte más control sobre tus descargas.

Los cambios se introducirán por etapas entre la actualización Temporada 5 Recargada del 21 de agosto y el lanzamiento de Black Ops 6 el 25 de octubre.

El artículo continúa después del anuncio.

La actualización será mayor de lo habitual para reorganizar los archivos del juego, implementar una nueva tecnología de transmisión de texturas y separar la descarga por defecto de Warzone de los títulos anuales.

El artículo continúa después del anuncio.

Los creadores explicaron su plan para dar a los jugadores más opciones de descarga: “Cuando compres un título anual, solo descargarás los archivos de ese juego por defecto. En el modo free-to-play, los jugadores pueden ‘optar’ por recibir Call of Duty: Warzone cuando descarguen un nuevo título anual o simplemente descargarlo por separado en cualquier momento.”

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque la actualización inicial de la Temporada 5 Recargada será mayor de lo normal, está pensada para aligerar la carga de tu dispositivo para las siguientes actualizaciones y lanzamientos de nuevos juegos: “Esta descarga inicial no añadirá permanentemente el tamaño de archivo indicado al espacio de almacenamiento que Call of Duty ocupa en tu dispositivo. Una vez completada, la huella de Call of Duty disminuirá gracias a estas optimizaciones de archivos.”

El artículo continúa después del anuncio.

Este año, la beta de Black Ops 6 está disponible para todos los jugadores sin requisitos. Como parte de los cambios en CoD HQ, los jugadores que hayan descargado la actualización Temporada 5 Recargada se beneficiarán de una instalación automática de la beta cuando esté disponible.

El artículo continúa después del anuncio.

Después, antes de la llegada de Black Ops 6, los desarrolladores implementarán la nueva interfaz de usuario. La transición se producirá antes del 25 de octubre, pero aún no se ha revelado la fecha oficial.

Cómo instalar Call of Duty HQ

Para instalar CoD HQ, solo tienes que descargar Modern Warfare 3 o Warzone, que incluirán el launcher de Call of Duty. Una vez instalado, verás que la aplicación se llama “Call of Duty”, ya que Warzone, MW3 o cualquier juego adicional funcionará como un paquete de contenido dentro de ella.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo instalarlo en consolas o PC

PlayStation

Dirígete a PlayStation Store. Busca “Call of Duty“. Selecciona la opción Call of Duty: Warzone, que debería decir “Gratis”, o cualquier juego de Call of Duty que quieras descargar, incluido Modern Warfare 3. Pulsa descargar. Ya tienes CoD instalado.

Xbox

Dirígete a Xbox Store. Busca “Call of Duty“. Elige la opción gratuita Warzone o cualquier título de CoD que desees descargar, como Modern Warfare 3. Pulsa descargar. Ya tienes CoD instalado.

PC

Dirígete a las tiendas de Steam o Battle.net. Busca “Call of Duty”. Selecciona la opción Warzone o cualquier juego de Call of Duty que desees descargar, incluido Modern Warfare 3. Pulsa descargar. Ya tienes CoD instalado.

¡Y eso es todo lo que necesitas saber sobre Call of Duty HQ!