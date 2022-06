¿Qué son los contratos del mercado negro en Warzone?

Load More

A la hora de hablar de ellos, los propios desarrolladores describían estos nuevos contratos como “ los primeros en Bastión de la Fortuna ”. Aunque no hacen referencia al resto del mapa, parece que no descartan que tengamos más en el futuro.

Al momento de redacción de esta noticia, Activision todavía no ha declarado nada sobre si los contratos del mercado negro llegarán también a otros mapas. No obstante, parece que sí que podría ocurrir según lo que nos dejan entrever en el blog oficial .

Para disfrutar a tope de la estación veraniega, Call of Duty Warzone está trayéndonos una inmensa cantidad de nuevo contenido. Bastión de la Fortuna se nos presenta como un auténtico castillo lleno de oro y de oportunidades para nuestras batallas bastante poco legales.

by Paula González