Requisitos Black Ops 6 en PC: mínimos y recomendados

Si quieres saber si tu PC podrá tirar Call of Duty Black Ops 6 te traemos todos los requisitos mínimos y recomendados para que puedas disfrutarlo sin problemas.

Ya que Call of Duty Black Ops 6 está pensado para las consolas de la última generación tu PC seguramente no tenga que tener unos requisitos muy altos para poder disfrutarlo.

No obstante, si temes por la integridad de tu ordenador te echamos una manita y te traemos todos los requisitos y especificaciones para poder jugar a la nueva entrega de la saga.

Requisitos del sistema para Black Ops 6

Especificaciones mínimas

Sistema operativo: Windows 10 64 bits (última actualización)

Windows 10 64 bits (última actualización) Gráficas: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 o AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 o AMD Radeon RX 470 Almacenamiento : SSD con 149 GB de espacio disponible en el momento del lanzamiento (78 GB si COD HQ y Warzone ya están instalados)

: SSD con 149 GB de espacio disponible en el momento del lanzamiento (78 GB si COD HQ y Warzone ya están instalados) Procesador: Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1400 Memoria: 8 GB RAM

8 GB RAM Internet: Conexión a Internet de banda ancha

Con estas especificaciones te aseguras que puedes disfrutar del juego sin que tu ordenador explote. No obstante, a cambio, no podrás disfrutar del juego en su máxima calidad de vídeo.

Especificaciones recomendadas

Sistema operativo: Windows 10 64 bits (última actualización)

Windows 10 64 bits (última actualización) Vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600XT o Intel Arc A770

NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600XT o Intel Arc A770 Almacenamiento : SSD con 149 GB de espacio disponible en el momento del lanzamiento (78 GB si COD HQ y Warzone ya están instalados)

: SSD con 149 GB de espacio disponible en el momento del lanzamiento (78 GB si COD HQ y Warzone ya están instalados) Procesador : Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 1600X Memoria: 16 GB RAM

16 GB RAM Internet: Conexión a Internet de banda ancha

Con las especificaciones recomendadas te aseguras de poder disfrutar del juego en todo su esplendor tanto gráficamente como en rendimiento.

Activision

Requisitos de almacenamiento de Black Ops 6

Mínimo necesitaremos 149 GB de espacio de almacenamiento libre para poder instalar Black Ops 6 desde su lanzamiento. En el caso de que ya tengas Warzone/COD HQ instalados, solo necesitaremos 78 GB adicionales.

Asimismo, recuerda que el COD HQ es el launcher de Call of Duty, así que si has estado jugando a MW3 o Warzone y lo tienes instalado BO6 no será una descarga tan grande.

¿Cuáles son las especificaciones de Black Ops 6 para PC?

En el caso de que tu PC haya podido tirar Modern Warfare 3 sin problema no tienes que preocuparte entonces por Black Ops 6 ya que los requisitos son exactamente los mismos.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto sobre las especificaciones de Call of Duty Black Ops 6.