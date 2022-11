Santa Seña de Modern Warfare 2 tiene un impresionante huevo de pascua de Breaking Bad

La comunidad de Call of Duty: Modern Warfare 2 han notado un huevo de pascua a la aclamada serie de televisión Breaking Bad en el mapa multijugador Santa Seña.

Mucho se ha hablado de los mapas multijugador de Call of Duty Modern Warfare 2 desde su lanzamiento el 28 de octubre. Sin embargo, de entre todos ellos, el que más ha destacado ha sido Santa Seña.

El entorno, situado en un punto fronterizo desgarrado por la guerra entre EE. UU. y México, ha sido calificado como uno de los peores mapas de Call of Duty, principalmente por su extraña forma y su exceso de coches y camiones que obstruyen las líneas de visión.

Sin embargo, puede ganarse un hueco en los corazones de muchos después de haberse descubierto un huevo de pascua en uno de los vehículos haciendo un guiño a la aclamadísima serie de Breaking Bad.

Santa Seña y la referencia a Breaking Bad en Modern Warfare 2

Una autocaravana en el centro de Santa Seña tiene cinco trozos de cinta adhesiva en la puerta formando un pequeño círculo. Es decir, una referencia a la autocaravana que aparece en Breaking Bad y que se convierte en el hogar de los protagonistas de la serie.

La referencia es a los primeros episodios de la serie, cuando Jesse y Walter son atacados en la autocaravana por un cártel de la droga y les hacen agujeros en la puerta del vehículo.

Reacios a cambiar de vehículo, Jesse y Walter cubren los agujeros de bala con cinta adhesiva y siguen utilizando la caravana.

Puede que esto no apacigüe a los fans que no están nada contentos con el diseño, la fluidez y la rejugabilidad del mapa. No obstante, es un detalle genial que hace un guiño a una de las grandes series de televisión.

Asimismo, también nos da a los jugadores razones para buscar huevos de pascua y referencias en los demás mapas multijugador de Modern Warfare 2.