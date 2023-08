Se filtra un posible nuevo mapa de Warzone 2 en Modern Warfare 3

El creador de contenido JGOD ha desvelado que Activision podría haber filtrado de forma accidental una parte del nuevo mapa de Warzone 2 en Modern Warfare 3.

La salida de Call of Duty Modern Warfare 2 (2022) no terminó de ser del todo grata por parte de la comunidad debido a algunas características que no terminaban de convencer. Con un panorama tan desolador, muchos usuarios ya tienen la mente puesta en todo lo que puede ofrecernos Modern Warfare 3 (2023).

En un principio se rumoreó que el nuevo MW2 tendría una duración de dos años y que solo contaría con una gran expansión para mantener a los jugadores, pero no fue el caso. Modern Warfare 3 va a ser un juego completamente nuevo que saldrá en noviembre 2023. En él tendremos una revisión del multijugador, secciones no lineales de la campaña y una actualización de Warzone 2.

Asimismo, la comunidad de Warzone 2 espera que el nuevo título traiga de la mano un nuevo mapa. Muchos quieren volver a Verdansk y unos pocos quieren ver cómo sería el rumoreado Las Almas como mapa de battle royale. Sea lo que sea lo que Sledgehammer Games tiene preparado, parece que nos podría haber dado ya alguna pista.

JGOD afirma que los desarrolladores filtraron accidentalmente el nuevo mapa Warzone

Según JGOD, creador de contenido de Call of Duty, parece que en la presentación de la campaña de la Gamescom 2023 “se filtró accidentalmente” parte del nuevo mapa de Warzone 2.

Las imágenes no formaban parte del tráiler de juego mostrado en el evento. En su lugar, se publicó un breve clip en el perfil de Twitter/X de los desarrolladores en el que se mostraban algunas de las nuevas características de las misiones de campaña no lineales.

“Destacaron varios mapas de mundo abierto y algunas personas ya han tenido la oportunidad de ver una versión filtrada del mapa battle royale. Esto confirma esencialmente que es parte del nuevo PDI“, dijo en su vídeo del 23 de agosto.

Asimismo, otros usuarios en las redes sociales señalaron una captura de pantalla de la anterior revelación de la parte de Zombis de MW3 con una paleta de colores similar a la de los nuevos vídeos de la campaña.

Tal y como muestran las fotos, está ambientado en Oriente Medio, por lo que se descarta que Las Alamas sea el escenario, ya que se trata de México.

Sin embargo, no sabremos si forma parte del nuevo mapa hasta CoD NEXT, que tendrá lugar el 5 de octubre. ¡Estad atentos a la web!