¿Tendremos el mapa de Shipment en Modern Warfare 2?

Call of Duty: Modern Warfare 2 ha prometido a la comunidad una serie de mapas clásicos de CoD a lo largo del año y ahora se ha confirmado que el clásico mapa de Shipment llegará en la primera temporada de MW2.

Los mapas multijugador de Call of Duty Modern Warfare 2 han provocado un gran debate entre los usuarios. Los entornos de juego bien diseñados y rejugables suelen ser la base de un buen Call of Duty y MW2 no es una excepción.

Infinity Ward ya prometió a los usuarios el regreso de varios mapas clásicos de la serie. Sin embargo, al momento de lanzarse el juego no había ninguno.

Uno de los favoritos de los jugadores (y que fue desarrollado por Infinity Ward) es Shipment, que apareció por primera vez en el Modern Warfare original de 2007.

Desde entonces, ha ido regresando de forma casi consecutiva en varios títulos de CoD, incluido Modern Warfare 2019. Es por ello, por lo que la comunidad se pregunta si Shipment llegará a MW2.

¿Estará el mapa de Shipment en Modern Warfare 2?

¡Sí! Shipment llegará con la primera temporada de Modern Warfare 2. Sin embargo, no lo tendremos hasta la mitad de la temporada en vez de con su inicio el 16 de noviembre.

De esta forma, se confirman todas las filtraciones que hubo antes de la salida del juego donde se subrayaba que Shipment estaría entre los mapas clásicos de Call of Duty que estarían remasterizados en el título de 2022.

Activision Shipment regresará en Modern Warfare 2

¿Cuándo llegará al juego?

Como hemos dicho antes, Shipment llegará durante la primera temporada del juego, a pesar de ello, no hay una fecha concreta de cuándo ocurrirá. Si miramos otras temporadas normalmente ocurre cuando llega la actualización de Recargada.

Suponiendo que MW2 siga el mismo patrón y que las temporadas duren un par de meses, veremos el mapa de Shipment en Modern Warfare 2 a mediados de diciembre, aproximadamente una o dos semanas antes de Navidad.

Es de suponer que Shipment se unirá a la rotación habitual de mapas. Sin embargo, los fans esperarán un modo de juego solo con Shipment como mapa para conseguir XP y subir de rango sus armas.