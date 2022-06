Terminator llegará a Warzone en la temporada 4

En otro crossover de películas de acción, Terminator llegará en algún momento a Warzone Temporada 4 Mercenarios de la Suerte.

Después de la llegada de los Iconos de las películas de acción de los 80, Rambo y John McClane, los fans se preguntaron rápidamente si Warzone tendía la idea de incluir al famoso T-800 de Arnold Schwarzenegger en la mezcla.

Esa sospecha de la comunidad resultó tener cierta razçpm, ya que Raven Software ahora ha revelado que Terminator llegará a Caldera en la próxima temporada.

Si bien la temporada 4 comienza el 22 de junio, no se espera que este personaje llegue a la tienda del juego hasta un poco más tarde.

Los detalles sobre lo que los fans pueden esperar con la llegada del modelo 101 de Cyberdyne Systems aún son escasos.

Si se parece al dúo que vino antes, entonces probablemente vendrá como parte de un paquete de aspectos, que normalmente cuesta 2400 puntos COD.

Estos paquetes exclusivos han ofrecido a los jugadores de todo, desde cosméticos hasta movimientos finales, los cuales podrían ser adecuados para el luchador más nuevo.

Grab this intel as fast as you can… they’ll be back 🤖 https://t.co/YpMndaQs1o pic.twitter.com/yixkojBcn7

— Call of Duty (@CallofDuty) June 21, 2022