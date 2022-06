Todos los cambios a los PDI del mapa de Caldera en la temporada 4 de Warzone

Load More

Junto con el regreso de Storage Town, gran parte del paisaje existente de Caldera también cambiará en esta temporada 4. En primer lugar, la visibilidad será muchísimo mejor tras la eliminación de la mayoría del follaje en la isla. De esta forma, nos será muchísimo más fácil detectar enemigos desde la distancia, así como evitar que nos disparen enemigos a los que no podremos ver.

Para aumentar el factor nostalgia la localización será exacta a cómo la recuerdan los jugadores veteranos en su mapa original. Aunque eso no quiera decir que todo será igual que antes.

Aunque durante los últimos meses Call of Duty Warzone ha estado introduciendo una serie de ajustes graduales en Caldera, los desarrolladores han querido ponerse serios y tendremos cambios más generalizados que se han confirmado en el parche de la temporada 4.

Seis meses después de su llegada a Warzone, parece que el mapa de Caldera por fin está listo para realizar su mayor cambio hasta el momento. No solo tendremos de vuelta los puntos de interés clásicos (PDI), sino que también modificará más de una docena de zonas ya existentes. Aquí tenemos un resumen al completo de cada cambio del mapa.

by Paula González