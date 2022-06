Tramposos de Warzone han filtrado skins de fútbol inéditas

Load More

Todavía no está claro cuándo podríamos esperar que estas skins lleguen oficialmente a Warzone, aunque si los tramposos las desbloquean en el juego, deberíamos esperarlas pronto.

En cambio, estos cosméticos parecen ser más neutrales, aunque ese podría no ser el caso si es posible la personalización.

No está claro al momento de escribir este artículo si habrá opciones de personalización disponibles para las skins, con diferentes colores o números disponibles que los que se muestran en esta imagen.

Dicho esto, también hay algunas skins y camuflajes muy populares que no surgen de trabajar con grandes estudios de cine, y estos pueden entrar en esa categoría, ya que los tramposos están trayendo nuevas skins al juego por primera vez una vez más.

Las colaboraciones populares con gente como Scream y Godzilla vs King Kong han demostrado ser un éxito entre los jugadores que quieren lucir los cosméticos, y las próximas colaboraciones, como la anunciada con Terminator , sin duda serán otro éxito.

Los cosméticos como los camuflajes de armas y las skins de operador se han vuelto cada vez más populares a lo largo de los años, y Call of Duty definitivamente no es una excepción.

Es posible que los tramposos de Warzone hayan filtrado algunas de las próximas skins de Operador que llegarán al BR de Call of Duty, con skins de fútbol que llegarán a la tienda en algún momento.

by María Pastoriza