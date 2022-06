Truco secreto de Warzone permite a los jugadores sobrevivir a la Semtex

Load More

Como se ha mencionado anteriormente, no está claro si Raven buscará parchear la mecánica pero, por ahora, lánzate y sálvate de la semtex enemiga usando este práctico truco.

No está claro si se trata de un fallo o de una mecánica prevista, pero la versión actual de Warzone tiene una forma segura de escapar si te encuentras pegado con una semtex.

Una vez que los jugadores son alcanzados directamente por una semtex, no hay forma de deshacerse del artefacto explosivo y suele producirse una eliminación. Eso es, hasta ahora.

Cualquier juego de FPS de la talla de Warzone se esfuerza por garantizar que todo el equipo tenga un contador adecuado. Sin embargo, un predicamento del que no ha habido vuelta atrás es el de ser “pegado” por una semtex enemiga, una granada adhesiva que explota tras un corto periodo de tiempo.

